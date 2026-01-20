慘了！雷虎科技正式提告Cheap 求償1億元

▲雷虎科技正式對YouTuber Cheap（鄭才暐）提出違反證券交易法等相關刑事告訴，並求償新台幣一億元。(圖╱雷虎提供)

[NOWnews今日新聞] 真的慘了！雷虎科技近日正式對YouTuber Cheap（鄭才暐）提出違反證券交易法等相關刑事告訴，並求償新台幣一億元。雷虎科技發出聲明指出，鄭才暐將假消息包裝為善意評論，混淆民眾之認知，並強調若有不肖人士意圖以假消息，打擊公司發展軍工產業的名譽及股價，堅決依法究責到底。

Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片，以聳動字眼「便當有蛆」作為標題，在後半段大篇幅點名上市公司雷虎科技，並以「連虧多年」、「掛了幾十年」等字眼形容，也引發市場熱議，至今累積34.78萬次觀看次數。

雷虎今日表示，本公司經營團隊善盡忠實義務及善良管理，注意義務，遵守證券交易法相關法令，保護股東權益，且近年來全民投入發展無人機等軍工產業，受廣大股東及民眾支持，本公司深感榮耀，並如履薄冰，無不以追求公司及國家最大利益為己任，又深知言論自由是民主國家重要基石，是無數先烈爭取得來之結果，必須捍衛之，但若有不肖人士意圖以假消息，打擊公司發展軍工產業之名譽及股價，堅決依法究責到底。

雷虎指出，鄭才暐經營YouTube頻道約7年，過往頻道主要講述交通及歷史議題，具有高度影響力，深知查知真相，確認所述內容是否屬實，是其身為媒體人應盡之義務，尤其在講述其陌生之金融領域，更應加強深入查證，然其竟為賺取贊助費，似配合有心人士共謀打擊本公司名譽及股價，於今年1月9日在YouTube上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片。

雷虎並提到，前揭影片全長12分37秒，在最後50秒左右，鄭才暐刻意傳遞與公司有關之假消息，深言之，鄭才暐將本公司與「雷虎科技」股份有限公司兩家不同公司，以及其所發行之不同股票，刻意混淆，錯誤建構所謂「先以陳冠如 個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」之不法想像。此種張冠李戴之 敘事方式，將個人、公司、投資標的及股價表現交錯拼湊，使民眾誤以為本公司之股價上漲，是源於特定人透過不當手段拉抬，不但詆毀名譽，更誘使股東或潛在投資人誤信本公司股價是經他人不法炒作才走高，進而影響本公司股價。

雷虎駁斥，「縱使鄭才暐事後辯稱期為口誤，改稱陳冠如為先購買雷虎科技股票，非本公司股票云云」，然陳冠如是以雷虎科技法人代表人身分擔任雷虎科技技董事長，事實上根本沒有以個人名義投資雷虎科技，鄭才暐刻意一錯再錯之辯稱，更顯其傳遞假訊息之動機明確。

雷虎強調，鄭才暐為取信民眾，在影片下方援引與前揭假消息毫無關係之網路資訊，將假消息包裝為善意評論，混淆民眾之認知，以掩飾其影響股價之動機，虛構自己免責之防火牆，惟本公司為捍衛名譽，保護廣大股東之權益，嚇 阻不肖人士起而效之，「已委由天衡國際法律事務所李秉錡律師對鄭才暐提出違反證券交易法等相關刑事告訴，並求償新台幣一億元。」

