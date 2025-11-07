慘兮兮！林智鴻：財劃法修惡，中央治水補助高雄減三十八點七七億元

圖：市議員林智鴻關切財劃法修法後，中央治水補助大減。（取自高市議會直播）

高雄市議會七日進行農林部門業務質詢，市議員林智鴻提到，財劃法修惡不僅影響教育、社福和交通建設等，竟連市民息息相關的治水工程都受波及，水利局補助銳減幅度高達三十八點七七億元，若再遇到土方去化不易等問題，建設進程雪上加霜。對此，水利局蔡長展回應，衍生經費不足問題，持續與中央溝通。

林智鴻表示，從今、明年預算書與現有中央計畫型補助暫列核定數綜合觀察，水利局補助銳減幅度高達三十八點七七億元，在財劃法不公平分配情況下，恐怕影響高雄治水成效。目前全高雄已施作或等待的滯洪計畫有九項，總滯洪量為一百一十九公噸，但尚在規劃設計或爭取中央補助的六座滯洪池，共八點四二億補助申請。

林智鴻指出，據了解，至少有八座共八億元經費尚未核定，若全落空，共計一百一十三點五五萬公噸滯洪量，相當超過時一座寶業里滯洪池的量能，恐因預算不足受衝擊。此外，目前土方處理量能不足，若處理費上漲，導致工程費飆升，也應爭取中央已核定計畫，如不能差額全補，至少總額提升、補助比例不變，避免過度增加高雄財政負擔。

蔡長展答詢，核定過的工程，會按照進度進行，針對財劃法修法後，衍生經費不足問題，持續與中央溝通，至於土方問題，目前有解，公共工程的土方今起可送港區。

林智鴻說明，類似情況其他局處明年預算書中都有發生，且這些局處的預算書中，中央計畫型補助預算竟全是已墊付「補辦預算」，也就是當中「沒半毛錢」是實際用在明年度，照同樣計算方式，海洋局將減少一點二八億元、農業局減少三點四五億元、動保處減少Ｏ點六四億元，合計減少五點三七億元。

林智鴻強調，過去諸如捕蜂捉蛇、禽流感等中央原有補助項目，若要維繫服務量能，恐都得回歸市庫自行吸收成本差額，求各局處務必儘速盤點受影響程度，讓市民了解嚴重性，才能讓更多人支持重新修法，拿回高雄人應有權益和尊嚴。