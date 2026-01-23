慘劇搜尋行動落幕！ 西班牙高鐵相撞事故「45人罹難」

西班牙南部阿達穆斯高鐵相撞事故。（圖／達志／美聯社）

西班牙科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）18日傍晚發生兩列高速鐵路列車相撞重大事故，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）22日表示，隨著最後2具遺體完成身分確認，事故現場的遺體搜尋行動已正式結束，失蹤通報的45人全數確認罹難。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙國民警衛隊指出，最後2具遺體於22日下午在阿爾維亞（Alvia）列車第2節車廂下方尋獲，由於車廂受損情況嚴重，辨識作業較先前更加困難。完成遺體勘驗後，罹難者遺體已送往科爾多瓦法醫研究所進行解剖與身分確認。

內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，事故現場的初步勘查已完成，相關調查報告也已提交蒙托羅（Montoro）地方法院。馬拉斯卡強調，面對這起重大悲劇，各單位的應變速度與協調令人感到自豪。

他指出，事故發生後12分鐘，第一批國民警衛隊巡邏人員即抵達現場；不到3小時，所有需要送醫的傷者均已完成後送，隨後即封鎖現場，展開第二階段任務，也就搜尋罹難者遺體。

針對事故原因調查，馬拉斯卡表示，目前仍處於第一階段，也就是蒐集證據與相關數據，接下來將送交專業實驗室進行分析，完成後再彙整成最終調查報告。

官方確認，此次事故共造成45人死亡。國民警衛隊刑事鑑識部門負責人多明格斯（Fernando Domínguez）上校指出，事故當時共有480人搭乘兩列列車，其中伊里奧（Iryo）列車載有289人，阿爾維亞列車則有191人。國民警衛隊已向司法單位提交一份初步報告，內容包含超過2500張事故現場的空拍與地面照片。

多明格斯說明，現場勘驗作業分為四個部分，包括伊里奧列車在撞擊前的行駛路段、該列車車廂本體、兩列車之間的碰撞區域，以及出軌的四節阿爾維亞車廂。此外，兩列列車的黑盒子已由司法警察單位交付鐵路事故調查委員會（CIAF），以釐清事故成因。

