慘勝還被自己人搞？ 首爾市長吳世勳被人舉報選舉無效 同黨黨魁才喊要重新選舉...
[Newtalk新聞] 韓國於本月3日舉行地方選舉，然而，過程中卻出現部分投票所選票短缺等重大選務瑕疵情況，引發不少韓國國民不滿，紛紛上街抗議，甚至要求重新選舉。不過，屬於在野的國民力量（국민의힘）的首爾市長吳世勳，遭人向中央選舉管理委員會（下稱：選管委）提出訴訟，而選管委也將審查首爾市長選舉是否有效。與此同時，和吳世勳同黨的國民力量黨魁張東赫正呼籲重新選舉。
由於先前首爾市長開票時，現任市長、也是國民力量提名候選人的吳世勳與共同民主黨（더불어민주당）提名候選人鄭愿伍雙方互有領先，使得選舉結果在開票完畢前難以預估。與此同時，首爾當地又有多個投票所出現選票短缺一事，更讓選舉陷上紛爭。不過，根據選管委最終計票結果，吳世勳以 49.22% 得票率，微幅領先鄭愿伍 48.07% 得票率 1.15 個百分點，順利完成得以三連任。
然而，根據《韓聯社》昨（9）日引述選管委知情人士透露，已有選民對首爾市長選舉提出訴願，而選管委將正式審查首爾市長選舉是否有效，並於60天內由選管委訴願審查委員會決定，其選舉是否有效。除了首爾市長外，還有其他地方選舉也遭人提出訴願嗎？選管委知情人士透露，截至9日止，僅有首爾市長選舉一案，並無其他案。
與此同時，位於首爾奧林匹克公園抗議選票短缺一事仍持續進行，且有不少人喊出要重新選舉。這讓國民力量黨魁張東赫等國民力量部分人士也開始呼應示威者訴求，喊出要重新選舉。不過，儘管張東赫等人喊要重新選舉，但國民力量內部對於是否要進行重新選舉一事主張仍存在分歧，部分黨籍國會議員更質疑重新選舉之正當性。
再根據《韓聯社》昨日報導， 張東赫昨在韓國國會開記者會，強調地方選舉應進行重選，並表示將在黨內討論提出重新選舉特別法案。他指出，選管委最初僅公布首爾12處投票所出現問題，之後卻擴大至全國67處；追加送付投票用紙的投票所更達140處，實際發生投票用紙不足的投票所也從50處增至91處，幾乎翻倍，已難令人相信選管委說法。
張東赫強調，若要從根本上解決國民參政權遭剝奪問題，最終只有重新選舉這一選擇；選管委應自行承認錯誤與違法，宣布選舉無效後推動重新選舉。他並認為，事件原因之一在於提前投票制度，因此應延長正式投票日期、廢除提前投票，並加速修法，使重新選舉不再採用提前投票。
對於外界質疑重選是否旨在逼退首爾市長吳世勳，對此，張東赫則反駁，強調參政權受侵害範圍幾乎遍及全國，同時不應只聚焦特定候選人或作政治解讀。
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