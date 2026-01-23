慘叫聲不斷！Melody燙到「手掌起泡」 撒嬌包偉銘當公主

Melody（左）、包偉銘接受一連串的挑戰。（好看娛樂提供）

時尚貴婦Melody（殷悅）與包偉銘近日驚喜現身《嗨！營業中》，Melody從踏入農場的那一刻起便不斷崩潰，不僅在雞舍被燻得花容失色，進廚房更因體力不支大喊：「手要斷了！」還因為高溫料理燙到手，導致白皙手掌心起泡，忍不住發出慘叫。

Melody原以為是愜意的貴婦行程，殊不知一下車看到的竟是雞舍與農田，她不安的驚呼：「怎麼來到這？真的是要昏倒了！」在採收新鮮雞蛋任務，Melody 與包偉銘全副武裝進入雞舍，對於這種「接地氣」的工作，Melody顯得相當不適應，最終採收成果不盡理想，讓吳映潔（鬼鬼）忍不住質疑雞蛋數量太少，莎莎更在一旁補刀問道：「你們有認真嗎？」

吳映潔（左起）、姚元浩、包偉銘、莎莎依照公主規格照顧Melody（中）。（好看娛樂提供）

同行的包偉銘展現十足的紳士風度，霸氣接手說：「我來就好！」這一幕讓 Melody相當感動，隨即分享獨特見解，「女生就是不要太厲害，讓男人來做就好」。「公主哲學」讓在一旁的鬼鬼、莎莎點頭稱是，直呼真的要學起來。

Melody復刻記憶中阿嬤的味道。（好看娛樂提供）

為了迎接客人的到來，眾人馬不停蹄進入備料階段。Melody在處理糯米糰時，因爲麵糰太硬、手勁不夠，揉到一半便大喊：「不行，我的手要斷了！」轉戰切菜區，Melody的刀工也讓大廚姚元浩傷透腦筋，先是切蘿蔔厚薄不一被打槍，改讓她切豬肉又切得太豪邁。姚元浩笑著無奈表示：「姐，妳這個有點太大塊，我沒辦法炒。」兩人在廚房內你一言我一語爭論不休，眼看時間流逝，讓其他夥伴不得不緊張提醒：「不要再吵了，客人要來了！」《嗨！營業中6》每週六晚間8點台視首播、晚間 10點Netflix 上架、每週日晚間8點八大綜合台播出。

