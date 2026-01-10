慘成英國史上民調最低首相! 逼宮聲浪湧現 斯塔默還要禁X 馬斯克反擊了....

英國首相斯塔默。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

[Newtalk新聞] 英國首相凱爾．斯塔默（Sir Keir Rodney Starmer）領導的政府近期陷入多重政治風暴。根據民調機構 YouGov 於 1 月 8 日公佈的數據，斯塔默政府的支持率已跌至歷史新低的 11%，成為有記錄以來最不受歡迎的英國首相。此一危機引發國內要求立即舉行大選的聲浪，國會議員將於 1 月 12 日下午 4 時 30 分就此進行 3 小時辯論。與此同時，社群平台 X 甚至傳出美國可能因此對英國實施制裁，使得斯塔默的執政前景面臨嚴峻考驗。

根據 X 帳號「Basil the Great」引述 YouGov 民調結果，斯塔默政府的公眾支持率僅剩 11%，創下歷史新低紀錄。該貼文直言斯塔默已正式成為英國史上最不受歡迎的首相。此一數據迅速在網絡上發酵，加劇了其政府的執政危機。

緊接著，X 帳號「BROKENBRITAIN0」也披露，英國國會議員將於 1 月 12 日下午 4 時 30 分，就一份呼籲立即舉行大選的請願書展開為時三小時的辯論。該貼文以「凱爾．斯塔默玩完了」為評，反對聲浪高漲。相關貼文獲得大量關注，累計超過 23 萬次查看。

與此同時，斯塔默政府與億萬富翁馬斯克旗下的社交平台 X（前身為 Twitter）的衝突成為新的國際焦點。X 帳號「BROKENBRITAIN0」另一則貼文指出，由於斯塔默政府威脅以「壓制言論自由」為由在英國封禁 X 平台，馬斯克已採取反制措施，將 AI 圖片編輯工具 Grok 的使用權限限制為僅限付費的 X Premium 用戶。

馬斯克將 AI 圖片編輯工具 Grok 的使用權限限制為僅限付費的 X Premium 用戶。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

這場交鋒更進一步牽動英美關係，X 帳號「Inevitable West」發文引述美國官員說法稱，若英國政府敢於封禁 X 平台，美國將對凱爾．斯塔默及英國實施制裁。貼文中更提及美國總統川普「不會容忍獨裁者」的立場，使得事件層級升高至外交層面。

美國官員發文稱總統川普「不會容忍獨裁者」的立場。 圖 : 翻攝自央視新聞

在相關討論中，科技巨頭馬斯克本人亦透過帳號評論，將斯塔默的支持率與委內瑞拉總統馬杜羅相比，直指其支持率比馬杜洛還低。

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

