慘撞畫面曝！轎車路口「大迴轉」女騎士撞車尾…後車「閃車自摔」命危

社會中心／羅欣怡報導

台中市北屯區「親親戲院」前，今（26日）傍晚近6點發生嚴重車禍。沈姓女騎士騎車行經北屯路和梅亭街口時，與迴轉轎車發生事故，跟在沈女後方的男騎士，為了閃避事故自摔，造成腳部骨頭外露、嚴重失血，救護人員到場時已經沒有生命跡象，驚悚撞擊瞬間曝光。

轎車迴轉，沈姓女騎士撞擊車尾，後方騎士自摔命危。（圖／翻攝畫面）

黑色轎車迴轉，路邊又有一輛臨停貨車。（圖／翻攝畫面）

畫面中，黑色轎車在內線車道大迴轉，外側車道還臨停一台貨車，騎摩托車的沈女反應不及，即使老遠就煞車，仍撞擊轎車車尾，跟在沈女後方的騎士為了閃避車禍自摔，造成腳部骨頭外露、嚴重失血，當場沒有生命跡象。

警消獲報到場，員警依法對駕駛和騎士實施酒測，均無酒駕情形；自摔的騎士因傷勢無法配合施測，已報請臺中地檢署檢察官核發血液檢測鑑定許可書，將續依檢測結果及蒐證資料釐清肇事責任。

事故現場。（圖／翻攝畫面）

第二分局分局長鍾承志提醒，轉彎或迴轉車輛應確實停讓直行車輛，並再次確認左右後方來車後再行駛。行經路口務必減速慢行、保持安全距離，避免臨時變換車道，呼籲用路人遵守交通規則、互相禮讓，共同守護行車安全。

