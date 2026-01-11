慘業翻身？面板雙虎2025年營收創4年新高 轉型題材引爆股價震盪

【記者呂承哲／台北報導】曾被台股投資人稱為「慘業」的DRAM、面板產業，在2026年迎來一波股價暴漲，面板雙虎友達光電（2409）、群創光電（3481）近日公告2025年營收，雖然年增幅分別為0.4%、4.73%，但都創下4年新高，搭配轉型題材發酵，股價出現劇烈波動，市場也期待2026年業績能否在迎來好表現。

友達2025年12月合併營收251.9億元，月增4.8%、年增2.6%；第四季營收701.4億元，季增0.3%、年增2.1%；全年營收2,813.9億元，年增0.4%。群創12月營收214億元，月增25.18%、年增19.22%；第四季營收568億元，季減1.82%、年增5.74%；全年營收2,267億元，年增4.73%。

群創近年轉型聚焦CarUX與面板級扇出型封裝（FOPLP）領域。CarUX在併購Pioneer後，角色由零組件供應商升級為可參與客戶設計與系統整合的Tier1夥伴，提供結合顯示、軟體與音效的智慧座艙方案。市場更關注其FOPLP表現，董事長洪進揚指出，相關產品已開始出貨，訂單排程延續至今年上半年，供應國際客戶的衛星系統地端接收元件，產能已滿載，市場推估客戶為SpaceX。群創股價獲激勵，自去年12月低點12.4元一度飆至23.6元，短線狂飆逾9成，但隨後回檔超過15%。

友達則專注車用顯示與高值化應用，在CES 2026展出智慧零售、座艙與商業顯示藍圖，同時布局儲能，透過「友達能源商城」切入能源管理商機；並加入SEMI矽光子產業聯盟，攜手富采與X-Celeprint，加速推動矽光子應用的落地與商業化。友達從去年底的11.4元開始狂飆，一度在1月8日衝上波段新高17.5元，短線飆漲逾5成。

然而，短線漲幅過快，也使得面板廠紛紛公告自結獲利。友達公告2025年11月稅後淨損7.27億元、EPS虧損0.1元，隔日股價隨即重挫7.35%。中小尺寸面板廠彩晶（6116）也從12月底7.31元低點，飆漲到11.65元波段新高、漲幅將近6成，但在公告11月稅後淨損3.72億元、每股虧損0.13元後，隔日股價殺到跌停。

不過，根據TrendForce發布1月上旬面板價格預測指出，在部分電視品牌採購動能仍強支撐下，TV面板需求維持穩定，使面板廠能保持較高稼動率。加上2月逢農曆新年，面板廠規畫減產，將使需求在前後月份間挪移，整體供需結構可望維持平衡，對價格形成支撐。

TrendForce研究副總范博毓表示，TV面板價格在開年有機會轉為上漲，預估1月32吋、43吋、55吋與65吋面板將全面調漲1美元，反映供需結構健康，面板廠在價格談判上具備一定支撐力。

TrendForce也指出，在LCD電視面板缺乏新增產能與大型投資下，供需與價格走勢對產業體質屬於正向訊號。

