「慘業」產值狠甩神山2倍 揭AI大咖不計代價搶貨內幕

半導體江山易主！昔日被譏為「慘業」的記憶體，竟在AI巨浪下變身最強印鈔機。研調機構指出，2026年記憶體產值將飆上5,516億美元（約新台幣17兆元），規模是晶圓代工的2倍以上。這場超車戲碼，背後藏著雲端巨頭不計代價掃貨、原廠拿刀喊價，導致產值規模徹底碾壓晶圓代工。

神山有包袱 產值竟輸「標準品」

台灣引以為傲的晶圓代工，這次在產值競賽中恐踢到鐵板。即使2026年晶圓代工產值創下2,187億美元（約新台幣7兆元）新高，但在記憶體面前卻顯得小巫見大巫。

TrendForce深入剖析，晶圓代工的致命傷在「結構性包袱」。雖然先進製程單價高得嚇人，但晶圓代工有70％至80％的產能被卡在市況疲弱的「成熟製程」，嚴重拖累整體產值表現。

反觀記憶體，玩的是「暴力效率」。記憶體產品高度標準化、規格統一，且光罩層數通常少於邏輯晶片。這意味著，同樣的資本支出砸下去，記憶體轉化為產出的效率極高，在AI浪潮來襲時，瞬間化身為效率驚人的印鈔機，產能擴增彈性遠拋晶圓代工。

雲端巨頭變「盤子」 搶貨不看價格

這次記憶體「超級循環」最恐怖的地方，在於買家樣態徹底改變。TrendForce發現，不同於過去以終端客戶為主，此次搶貨潮由CSP（雲端服務供應商） 拉動。這些科技大鱷為了拚AI推論效率，採購量呈「指數級成長」，且對價格漲幅的敏感度低到令人乍舌，使得漲價幅度直接刷新歷史紀錄。

尤其，輝達（NVIDIA）推廣Vera Rubin平台的推波助攻下，業者為了應對海量數據存取，紛紛瘋搶大容量QLC SSD。現在這群大咖眼裡只問「有沒有貨」，漲價對他們來說只是小事，這種「不計代價」的採購模式，直接推升價格漲幅打破紀錄。

原廠掌握生死簿 ASP噴發超乎想像

現在的記憶體原廠，猶如拿著大刀在喊價。TrendForce指出，在AI浪潮未歇且短期供給缺口難以填補的背景下，記憶體原廠掌握了極強的定價主導權。在供需嚴重失衡的狀態下，平均銷售單價（ASP）持續被推向新高，獲利空間大到難以想像。

隨著AI產業重心從模型訓練轉向「大規模推論應用」，對資料存取效率的要求更高，這場記憶體大復仇的戲碼顯然才剛開始。這場超級循環不僅讓記憶體徹底洗刷「慘業」汙名，更宣告在AI時代，掌握存儲金礦的人，才是真正的產業霸主。