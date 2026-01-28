慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了

即時中心／黃于庭報導

屏東縣鹽埔鄉新埔路與仕絨路口，昨（27）日17時許發生嚴重交通事故，有名7旬傅姓婦人騎乘普通重型機車直行時，突遭自小客車闖紅燈撞擊，婦人當場重傷送醫，經搶救2小時仍宣告不治。惡劣的是，肇事駕駛事故後逃逸，警方調閱監視器以車追人，更於車內搜出毒品、槍枝等證物，全案移送屏東地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲押。

事故發生後，里港警分局立即成立專案小組全力展開追緝，經調閱路口監視器鎖定車牌，發現爲權利車，增加查找難度。經運用科技系統發現，該車經常出入於高雄鳳山區某停車場，警方立即前往調閱該處之監視器追緝凶嫌。

調閱過程中，眼尖員警突然發現特徵相符之車輛正駛入停車場內，經比對車輛撞擊痕跡確認該車即肇事車輛，隨即通報高雄市鳳山分局員警協助支援包夾圍捕，於當日22時許，成功將車內之吳姓男子拉下逮捕。

經搜索，車內查獲安非他命3小包、不明粉末2包、毒品殘渣袋10袋、不明粉末1包、粉色藥丸1顆、依托咪酯煙彈加吸食器1組（煙彈7.24公克）、依托咪酯煙油2罐共9.37公克、藥鏟2支、安非它命吸食器1支、手機2支、空氣槍4支、手槍1支及肇事自小客車一部等相關證物。

7旬婦人騎機車直行遭撞，重傷送醫仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）

警方對吳嫌施以唾液快篩檢測，呈第一級及第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、肇事逃逸致死及公共危險罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦並建請檢察官聲押。

分局長邱逸樵表示，本案毒駕肇事逃逸致人死亡，行為人不僅漠視他人生命安全，更企圖逃避法律責任，行徑極為惡劣，本分局秉持「肇逃零容忍、酒毒駕零寬貸」原則，案發後立即整合各單位成立專案小組，跨縣市調閱監視器與車辨系統，於最短時間內將嫌犯緝捕到案。

警方呼籲民眾，肇事務必停車報案並配合處理，任何心存僥倖的逃逸行為，警方必將全力追查，依法究辦，絕不寬貸。

