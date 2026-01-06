慘淪為第三者！宣萱鬆口揭內幕 對男人產生戒心

香港女星宣萱出道多年，自爆過去曾當過第三者。（圖／翻攝自宣萱微博）





香港女星宣萱出道多年，與陳慧珊、郭可盈、蔡少芬被封為「90年代TVB四大花旦」。近期為了電影《尋秦記》宣傳接受訪問，罕見提到感情狀況，更坦言過去曾誤當「第三者」，從那之後對於男人也產生防備心。

根據港媒報導，宣萱透露在年輕時，曾交往過一名男朋友，最後因為第三者介入而分手，不過最令她受傷的是，自己也在毫不知情的情況下成為小三，「當時是大學同學告訴我，那個男生其實早就有女朋友，當下真的像晴天霹靂一樣。」

從那之後，宣萱對於男人也產生戒心，對方稍有一點不對勁，都能很快察覺。事實上，宣萱出道多年，感情世界備受關注，其中最廣為人知的就是與張衛健交往，不過戀情僅維持2年，之後還曾與富商榮文瀚、牙醫陳建緯等人交往，不過最後都無疾而終。



