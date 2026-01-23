慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛

三立新聞採訪車23日下午驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內，造成10傷。（圖／林冠吟攝）

三立新聞採訪車23日下午驚傳衝進北市中山區南京東路二段上的彰化銀行吉林分行內！採訪車因不明緣故衝進彰銀內，初步造成10人受傷，並有3人重傷。據悉，駕駛表示疑似恍神釀禍，隨後稱為車速轉速無故提高才會釀禍，初步並未有酒駕情形、其意識清楚，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。而彰銀的2台ATM也直接被撞爛，大廳也有嚴重毀損，但詳細財損情況仍有待進一步調查釐清。

據了解，肇事駕駛表示，其從一江街左轉準備進入南京東路二段時，疑似車速無故提高，導致車輛暴衝直接衝進彰化銀行吉林分林的ATM，並一路衝進大廳內。初步調查，該名駕駛並未有酒駕情事、其精神狀況正常，後續也將對其進行毒駕檢驗。

警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。初步了10名傷者中3人重傷、中傷1人、6人輕傷。分別為一名年約40歲女子、意識不清、約5公分額頭撕裂傷送台大、一名年約40歲男子、意識不清、手腕撕裂傷、送台大、一名年約65歲女子、意識清醒、手指撕裂傷、送仁愛、一名年約48歲男子、意識清醒、2小腿疼痛、送仁愛、一名年約88歲女子、意識清醒、輕傷，送臺安、一名年約49歲女子、意識清醒、輕傷， 送臺安、一名年約50歲男子、意識清醒、輕傷，送松山三總、一名年約50歲男子、意識清醒、輕傷，送松山三總、一名年約41歲男子、意識清醒、輕傷，送馬偕。

至於肇事司機意識清楚未送醫，但詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

