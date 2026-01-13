慘痛遊俄「誤辦陸護照」台灣身分遭註銷！ 移民署發警訊

移民署提醒，申請「中國一次性邊境旅遊護照」將喪失台灣人民身分。（圖：移民署提供）

近期傳出，有民眾前往俄羅斯旅遊，誤信代辦建議，申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後，台灣身分和戶籍遭到註銷。移民署今（13）日提醒，國人出國旅遊，切勿貪圖便利，否則違法喪失臺灣人民身分，反倒吃大虧。

據指出，確實有國人赴大陸鄰國俄羅斯旅遊時，因為貪圖便利，申請「中國一次性邊境旅遊護照」，被認定違反相關規定，後續由移民署依法通報當事人戶籍地戶政事務所，廢止臺灣戶籍，喪失臺灣人民身分及相關權益。

旅行社業者表示，俄羅斯並非不給台灣人簽證，只要在線上辦理即可，沒有必要冒風險去辦大陸一次性簽證。費用方面，俄羅斯簽證依匯率浮動，電子簽約1700元，紙本簽3000元上下，大陸一次性護照申辦一次約1000元，就算價格較便宜，也不需因此增加風險。

移民署提醒民眾，出國前，證件千萬不能亂辦，以免得不償失。