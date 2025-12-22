慘罹糖尿病！30歲健身男「為修補肌肉」狂喝1飲品 醫示警：別亂補

醫師陳榮堅在臉書粉絲專頁分享，一名年輕男性因長期大量攝取提神飲料而罹患糖尿病。（翻攝自pexels）

許多人精神不濟但是卻又必須工作時，會選擇飲用提神飲料來提神。醫師陳榮堅在臉書粉絲專頁分享，一名年輕男性因長期大量攝取提神飲料而罹患糖尿病的案例，提醒民眾，飲用提神飲料一定要適量。

醫師陳榮堅在臉書粉絲專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」指出，這名30多歲的男性患者身材壯碩、平日也有健身習慣，並無家族病史，看起來不太像會得患糖尿病的人。

一問之下才了解，這名患者因聽信提神飲料含有B群，有助肌肉修復，竟照三餐喝提神飲料。

檢查結果顯示，該患者醣化血色素高達7.8，明顯高於正常值（小於5.7）。陳榮堅先開立輕度糖尿病藥物，並建議他減低提神飲料的攝取量，每日最多飲用一罐。因為就像長期攝取過多咖啡因一樣，完全戒斷可能會導致不適。

經過1個月的調整，患者的醣化血色素下降至6.2，陳榮堅便請他完全戒除提神飲料，3個月後血糖回復正常，半年後就完全停藥了。

陳醫師提醒，即使外表健康，長期「亂補」，過量攝取含糖或含咖啡因飲料，仍可能引發代謝疾病。他強調，「很多東西不是不能吃、不能喝，但是一定要適量！」

