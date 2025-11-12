慘虧 中鋼Q3財報出爐 前3季每股虧0.27元
〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼(2002)公告第三季財報，合併營收735.15億元，單季每股虧損達0.16元，是2022年第四季以來新低，今年前三季每股虧損達0.27元。
中鋼先前釋出的展望即國內外鋼需復甦緩慢、終端庫存回補力道有限，下游產業競爭壓力未解，第三季財報如預期慘淡，中鋼集團也預計本月25日起召開集團法說會。
中鋼第三季營業毛利1.97億元，年減89.52%，毛利率0.27%，年減1.94個百分點；營業損失30.16億元，損失持續擴大，每股虧損來到0.16元，寫下近11季新低。
中鋼今年前3季營收2417億元，營業毛利53億元，營業損失42億元，歸屬於母公司業主淨損41.38億元，累積基本每股虧損0.27元，遜於去年同期的每股盈餘0.12元。
中鋼去年稅後淨利仍有38.75億元，原本期待今年第4季旺季好轉，但目前來看，整體需求偏弱，且各國關稅壁壘嚴重，除美國有232條款鋼鋁關稅影響深遠，歐洲明年也將執行配額、拉大稅率等，而中國今年仍持低價鋼品傾銷、擾亂市場，外界預期，中鋼今年度恐出現建廠以來首次虧損。
更多自由時報報導
台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
Costco最不受歡迎的5款電子產品 用戶評價幾乎全是負評
普發1萬首批1046萬筆陸續入帳 明起開放查詢登記結果
其他人也在看
台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475
【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
鴻海Q3 EPS4.15創高！劉揚偉展望明年更好
[NOWnews今日新聞]鴻海今（12）日召開法說會，公布第三季營收破2兆元，淨利達577億元，季增30%、年增17%，每股稅後純益4.15元，營收獲利皆創下有史以來最猛新高。董座劉揚偉表示，樂觀看待...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
軟銀賣輝達重押OpenAI 分析師稱不是警訊、是逢低買進的契機
軟銀集團揭露在10月以58億美元出脫手中持有的輝達（NVIDIA）股份，此舉震動股市，一度令外界憂心人工智慧（AI）是否脫離基本面，但另有分析師認為這並非看淡輝達前景，而是凸顯軟銀全力押注OpenAI、看好這家AI業者不久後將上市的「錢景」。中時財經即時 ・ 14 小時前
台積電第三季現金股利發6元！董事會通過資本支出149億美元、賣設備給世界先進
台積電今日召開董事會，其中通過第三季財報，並核准2025年第三季每股現金股利為6.0元。鏡報 ・ 1 天前
鴻華併納智捷？ 鴻海劉揚偉：擴大銷售談合作
近期市場傳出，鴻海和裕隆合資的鴻華先進，打算從裕隆手中買下納智捷，打造一條龍整車供應鏈，鴻海董事長劉揚偉今(12)日下午在法說會中表示「細節要去問鴻華」，不過他大讚鴻華的車子做得相當不錯，想要擴大銷售和市場，可能會談出一個合作方式。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
力挺股價展信心！榮惠-KY宣布庫藏股救市、砸2千萬穩軍心
PCB供應鏈榮惠-KYPCB供應鏈榮惠-KY(6924)公布第三季財報，每股盈餘1.52元，董事會也決議通過實施庫藏股買回，自2025年11月12日至2026年1月11日，每股價格介於40至75元之間，預計買回300張，買回總金額上限為2250萬元，展現護盤信心。太報 ・ 1 天前
群電明年Q1新應用上陣拚「雙軌並進」！AI明年下半年明顯貢獻營收
電源大廠群電 (6412)第三季每股盈餘躍升至1.85元，季增59.5%，「三率三升」，成功走出先前低谷。面對CPU 和DDR4缺貨，展望後市，群電表示，如重要半導體追料順利，11、12月大瓦特數筆電電源有機會出現急單需求，而通訊電源新品經過一段時間的調整與優化後，營收貢獻可較上季提升。將延續前期的成本優化成果，強化產品組合，聚焦於獲利品質的維持與提升。太報 ・ 1 天前
股利好消息！台積電漲收1475元 中信金17日第三季法說會關注配息政策
金融股部分，台新新光金、玉山金、中信金、凱基金、國泰金、三商壽、元大金、永豐金、華南金等也成交出量，皆在今天前百名排行榜內。其中，中信金將在下周一11月17日下午二點舉辦第三季法說會，股利政策將為其焦點之一；華南金則是下周三19日下午三點線上Q3法說會。凱基金202...CTWANT ・ 13 小時前
57萬存股族大放血！中信金遭投信出手狠砍5000張 這檔AI股與Intel合作也被賣
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（12）日收盤27,947.09點，漲162.14點，漲幅0.58％，投信合計賣超27.51億元，觀察投信賣超個股前十名，股民...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
《鋼鐵股》中鋼前三季每股淨損0.27元
【時報-台北電】中鋼(2002)公告民國114年前三季合併財務報告。營業收入2417.82億元，營業毛利53.81億元，營業損失42.59億元，稅前淨損46.79億元，淨損43.93億元，歸屬於母公司業主淨損41.38億元，基本每股淨損0.27元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 16 小時前
上銀第3季獲利創4季次高 前3季每股賺3.01元
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）傳動元件廠上銀今天下午公布第3季財報，單季歸屬母公司業主獲利新台幣4.46億元，大幅季增2.3倍，是4季以來次高，每股基本純益1.26元，上銀累計前3季稅後獲利約10.64億元，年減35.2%，累計前3季每股稅後純益3.01元。中央社 ・ 1 天前
台股28000點得而復失 觀察美延遲公布經濟數據
（中央社記者潘智義台北2025年11月12日電）台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否重回28000點關鍵，而美國延後公布的經濟數據將成為重要因素。台股今天上漲162.14點，收在27947.09點，成交值新台幣5605.09億元。三大法人合計賣超77.97億元，其中外資及陸資賣超84.84億元、投信賣超27.51億元，自營商則買超34.38億元。兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日盤中過28000點，但收盤低於28000點，28000點之上有賣壓；挑戰高點也從上週高點28500點降為28000點，若屢攻28000點不過，指數便有向下壓力。黃國偉指出，台股昨天跌破月線之後，今天又回到月線27846點之上，近日持續在上攻28000點與月線附近震盪，若有新消息面因素，可能左右盤勢站穩28000點或反轉向下。台股財報公布即將結束，美國政府先前停擺未公布的經濟數據可望補公布，如非農就業數據等，或許將成為改變盤局的因素。外資今天賣超前10名依序為緯創(3231)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、台中央社財經 ・ 15 小時前
10月信保融資餘額續飆 單月1,660.29億元寫兩年新高
信保基金融資金額大增。10月承保金額1,389.48億元，協助取得融資金額大增至1,660.29億元，創前年10月以來的整整兩年新高水準，且已連續32個月破千億；合計前十月已達1兆4,557億元，已超越今年預算數，也較去年同期的1兆3,215億元續增10.16％，且距離史上最高紀錄僅差不到3,000億元。中時財經即時 ・ 15 小時前
富邦證 獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎
富邦證券12日在第四屆「臺灣客服中心評鑑」獲頒證券業金牌獎，體現「公平待客、友善服務」的核心理念。「臺灣客服中心評鑑」由臺灣服務稽核協會主辦、工商時報協辦，借鑑國際COPC（Customer Operations Performance Center，顧客營運績效中心）最佳實踐規格，設計評鑑題組，透過神祕客稽查上百家企業官網、客服電話及客服信箱三大面向，綜合評估體驗、互動態度、精準服務及問題解決能力。中時財經即時 ・ 14 小時前
和碩：第4季優於第3季 明年迎多業務成長
（中央社記者江明晏台北12日電）和碩今天舉行法說會，共同執行長鄧國彥表示，今年第4季為手機旺季，加上消費性電子成長，估第4季營收將優於第3季，並看好和碩2026年資訊、消費性電子產品、網通及電動車業務同步成長。中央社 ・ 15 小時前
【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：匯僑設計(6754)主 旨：匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：羅月華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/171.召開法人說明會之日期：114/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會-Webex4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，為各界先進說明公司前三季營運成果及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
Q4高人氣ETF出列 科技、跨國主題型、主動式受青睞！
高人氣ETF出列！第四季以來，共有9檔ETF單位數成長逾2成，鎖定的主題包括半導體、科技、太空衛星、電力、數位支付，以及主動式ETF。至於後市如何看待，來看投信法人怎麼說？品觀點 ・ 15 小時前
【公告】全家餐飲受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：全家餐飲(7708)主 旨：全家餐飲受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：辛紫綾說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/131.召開法人說明會之日期：114/11/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，向投資人說明本公司114年第3季之營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 15 小時前
11／15起新購小型汽機車 加碼減徵貨物稅最高5萬元、2千元
新購小型汽機車，又有減稅的優惠了。中時財經即時 ・ 14 小時前
和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。中央社 ・ 14 小時前