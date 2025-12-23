即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

中國試圖併吞台灣的野心人盡皆知，我國持續提升社會安全韌性、加強國防實力，以抵禦境外敵對勢力入侵。總統賴清德日前宣布，明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防預算，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）；未料，藍白卻2度以人數優勢封殺。根據台灣民意基金會最新民調顯示，高達5成4民眾不認同在野作法。對此，民眾黨主席黃國昌今（23）日也做出回應。

台灣民意基金會昨（22）日針對「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防，但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案），您是否樂見樣的結果？」，發布最新民調。

廣告 廣告

而結果顯示，16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，另有5.6%不知道、拒答。換言之，僅有3成台灣民眾樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，高達5成4不樂見，後者較前者多出23.5個百分點，等同打臉藍白。

快新聞／慘被民調打臉！過半不支持藍白封殺「這議案」 黃國昌尷尬回應了

民眾黨主席黃國昌。（圖／取自民眾之聲YT）

對此，黃國昌回應稱，民眾黨本來就支持台灣國防強化、國防自主，立場向來非常清楚，他們在國防預算上，絕對不容忍貪腐浪費，而且要求台灣人付了錢東西要拿到，「給了2000多億，現在飛機在哪裡？花了500億，潛水艇潛不下去，防彈背心是中國製的假貨，炸藥是旅遊社、裝修公司，還是茶葉行得標，我已經快要搞不清楚」。

接著，黃國昌竟不客氣地說，這是在強化台灣國防作為嗎？花了2000多億拿不到飛機，花了500億潛水艇潛不下去，抗彈鋼板竟然是中國製的，「拿中國的假貨來做防彈背心，這些可恥的事情人民能接受嗎？」

黃國昌始終未正面回應民調，還指稱「1.25兆說清楚講明白要買什麼？什麼時候交貨？對台灣國防的必要性在哪裡？」；他更轉移話題，搬出民眾黨民調結果，顯示6成66民眾支持賴清德到立院國情報告，回答立法委員提問，釋疑了立委才能負責審查，「否則賴清德是打算把立法院當橡皮圖章，要花什麼錢就花什麼錢？國會只能蓋同意嗎？不應該是這個樣子吧」。

原文出處：快新聞／慘被民調狠打臉！過半不支持藍白封殺「這議案」 黃國昌回應了

更多民視新聞報導

中國私人影院提供「陪侍服務」！299元就可做1事

與中唱和？翁曉玲返台嗆「擋國防特別預算」 鍾佳濱回應了

張文車站犯案「站內0員警」？捷警隊長認了：警力有限且年齡偏大

