慘變F1…朱孝天中國演唱「台下超空」免費送票！走音淚崩原因曝

F4今年在五月天舉辦的大巨蛋演唱會驚喜同台，引發許多粉絲期待，之後也受邀到上海場擔任嘉賓，外界一度以為他們將正式啟動新專輯與新巡演計畫。不過，朱孝天接連在直播中透露內部狀況，引發團體不滿，最終F4後續活動僅剩言承旭、周渝民、吳建豪3人合體，F3成為主角。近日朱孝天以個人之姿在廣東開唱，台上情緒一度激動落淚，卻傳出他的演唱會票房未達預期，最後甚至還開放免費入場。

有網友爆料指出，演出延後約半小時才開始，原因疑似是「未達八成上座率歌手不願開唱」，部分座位甚至以25元或免費方式入場。（圖／翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導，這場個唱票價落在人民幣280至680元（約新台幣1200至3000元），因銷售未能全數售罄，現場甚至出現3.8折促銷。有網友爆料指出，演出延後約半小時才開始，原因疑似是「未達八成上座率歌手不願開唱」，部分座位甚至以25元或免費方式入場。

朱孝天忍不住流下男兒淚。（圖／翻攝自微博）

朱孝天在台上演唱〈大約在冬季〉時，還忍不住流下男兒淚，他事後解釋，情緒失控是因為「家裡親友當日清晨離世」，但仍難擋外界懷疑與票房壓力有關。儘管如此，他仍演唱了《情非得已》、《流星雨》等《流星花園》代表作。先前他在直播中曾放話：「我不會播F4的歌，有什麼好播的？你喜歡自己去聽。我是沒那麼愛啦，呵呵。」但正式演出時仍顧及粉絲心情，選唱經典曲目，不過朱孝天當晚的表現也受到許多中國網友批評，認為朱孝天演唱會過程多次走音、唱功不佳，引起不少粉絲討論。

朱孝天在直播中表示，自己長年理解認為「台灣就是一個省」，更明確表達支持統一的立場。（圖／翻攝自微博）





事實上，朱孝天過去在直播回憶童年時曾提到，當時台灣仍被稱作「台灣省」，他從小也自然地認為「台灣是個省」。他表示，這些年在中國生活、工作的經驗，讓他逐漸產生不同感受，甚至開始反思自己早期接觸到的負面觀念是否有所偏差。他強調，許多事情必須親自體驗才能理解，「不能只聽別人怎麼說」，並坦言自己常因誤解背負委屈。在直播中首次清楚表態支持兩岸統一的立場，也因此引來部分台灣粉絲的不滿與批評。

