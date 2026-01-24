慘賠停運！百億觀光火車客流量不如「奶茶店」
中國去年開通一列耗資30.7億人民幣打造的麗江觀光火車，主打沿途可欣賞「玉龍雪山」美景，但沒想到營運不到一年，嚴重虧損緊急喊卡。因為客流量不如預期，平均單日來客數不到500人，被嘲諷連一家開在景點門口的奶茶店都不如。
主打全景式車廂玻璃，可以近距離欣賞玉龍雪山的沿途風景，這列中國麗江雪山觀光火車，從雲南麗江到玉龍雪山，去年2月風光開通，全程20.7公里，總投資高達30.7億人民幣，單程僅35分鐘，票價50元人民幣，約台幣225元，強調一條路線雪山、峽谷、湖水盡收眼底。
麗江觀光火車遊客：「心情真的是很激動，但如果說自駕遊的話，你就感受不到、體驗不到沿途這麼多的美景。」
麗江觀光火車遊客：「有幸乘坐第一趟列車，我覺得非常有意義，全球首列全景觀光山地列車，今天正式發車。」
去年開通時，官方邀請許多遊客搭乘體驗，分享美景和乘車影片等，大力宣傳，但好景不常。這列雪山觀光火車才正式營運201天，但每日平均收入僅2.1萬人民幣，業者決定今年2月12日正式停運，慘澹收場。
中國東方衛視主播：「誰也沒有想到，它終究沒能熬過第一個年頭，當初的宣傳口號有多高大上，如今的境地就有多令人。」
中國網友：「截止去年8月，總客流僅9萬人，不到預期164萬的6％，日均僅448人。」
一列觀光火車專線，單日客流量一天不到500人，有人嘲諷這數字還不如一間開在景點門口的奶茶店，單日客流都有上千到上萬人。主要分析，因為交通偏遠，加上沿途風景沒有特別突出，開車自駕也能欣賞，許多中途站點沒有開放，票價收費相對較高等，讓這筆30億人民幣的投資嚴重虧損，一年就燒光。
