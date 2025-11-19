慘賠近5百億元！中國AI競賽加劇 搜尋龍頭百度首見單季虧損

中國搜尋引擎百度的Logo，攝於2025年8月18日。路透社資料照片



中國搜尋龍頭百度昨日（11/18）公布單季營收再度下滑，並意外出現淨虧損，而其最新的人工智慧（AI）模型在上週亦未能給投資者留下深刻印象，反映出百度在AI研發投資與營收成長之間難以取得平衡。

百度公布的第3季財報顯示，該公司營收較去年同期下滑7%，其核心業務之一的線上廣告收入更是年減18%至153億人民幣（約合672億台幣）。當季首度出現淨虧損達112億人民幣（約合492億台幣）。

《日經亞洲》指出，儘管業績表現平平，大致符合分析師的低預期，但上週四發布的最新AI模型Ernie 5.0，顯然令投資者感到失望，認為該模型未能與競爭對手有所區隔。

百度的香港股價在上週五下跌近10%。而在今日早盤，該公司股價在第3季業績公布後雖一度上漲超過3%，但午盤收盤時仍下跌約0.5%。

百度AI模型的發布，與阿里巴巴揭曉旗艦AI聊天機器人「通義千問」（QWen）的時間點大致吻合，顯示中國頂尖企業間的AI競賽持續升溫。根據招商證券週一發布的報告，通義千問被視為OpenAI旗下ChatGPT的直接競爭對手，後者每日的活躍用戶數已突破兩億。

野村證券週三公布的報告指出，百度廣告業務營收下滑，源於「將人工智慧積極整合至搜尋服務，此舉正顛覆傳統的廣告變現模式」。

百度原生AI行銷服務佔其核心行銷營收比重，已從2024年第1季的4%，攀升至2025年第3季的18%。該公司將此業務稱為「超越傳統業務的第二增長曲線」，旨在開拓替代管道以提振廣告業務。

百度於週二晚間的投資者電話會議中透露，該公司自2023年3月以來在AI領域的投資已遠超1000億人民幣。「短期內我們仍將優先考量用戶體驗而非即時變現」，百度高層指出，AI轉型對長期競爭力至關重要，勢必會對營收與利潤率造成短期壓力，但「我們相信這是把握未來巨大機遇的正確取捨。」

安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝指出，對百度這類企業而言，差異化將是關鍵所在。「身為投資者，我們希望了解企業是否具備將AI變現的策略，以及配套的資料中心擴建計畫」，但他也直言，如何達成差異化，將取決於各公司的策略。

