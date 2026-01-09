慘跌紅字！上班族幸福感53分 「2原因」職場壓力遽增

上班族幸福感跌到53分，物價飆、AI加壓被認為是主因。（示意圖：MotionElements）

1111人力銀行今（9）日發布最新調查，受到物價飆漲、AI爆發影響，上班族壓力遽增，今年上班族「幸福感指數」比往年明顯下滑，只剩53分；進一步分析，長期沒有加薪、加薪幅度小，也是讓上班族覺得不幸福的原因。

調查分析，即便部分企業已進行調薪，但生活成本快速攀升，反而讓上班族的經濟壓力更為沉重；再加上AI技術快速發展，不少工作內容不但沒有變輕，工作量反而增加，對效率與產出的要求也越來越高，職場氛圍較為緊繃。此外，面對變動劇烈的職場環境，許多上班族不得不持續進修、強化技能，無形中也累積不少心理壓力，川普關稅議題引發的市場不確定性，更讓部分勞工對未來感到不安與恐慌。

觀察前5名「不幸福」的因素，「長期沒有加薪」、「加薪幅度過小」並列第一，其次是「薪資低於市場行情」、「年終獎金偏少」、「工作量太大」。上班族最重視的條件依序是：優於業界的薪資水準、老闆能尊重並感謝員工付出、提供具吸引力的員工福利、同事之間相處愉快、在工作與生活中取得平衡，顯示除了薪資，職場氛圍、文化與制度設計都是關鍵。

人力銀行提醒企業，上班族重視薪資、老闆的尊重，也在意能否在工作與生活中取得平衡。