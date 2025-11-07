慘遇恐怖情人！女星突遭囚禁「崩潰哭喊求自由」：為什麼要控制我？

記者蔡維歆／台北報導

喬湲媛恐懼以愛為名的限制。（圖／小公視提供）

最新一集挑戰「恐怖情人」與「控制型關係」！原本青春解謎的節奏，一秒變身戀愛懸疑戰，讓人看得心驚膽跳。主持人視網膜也在節目中點出核心關鍵：「真正的愛應該讓人感到被尊重，不是用關心的名義去掌控對方。這不是愛情悲劇，而是以控制為名的傷害。」

初孟軒化身恐怖情人。（圖／小公視提供）

本集邀請初孟軒與喬湲媛擔任恐怖情人劇情主角，兩人以真實情緒詮釋愛與控制的糾葛。初孟軒表示：「雖然自己沒遇過恐怖情人，但我以朋友經歷為參考，揣摩那種過度依附、又想掌控對方的心理。」被問到是否是有控制慾的人，他笑說：「我很贊成大家放手去做自己喜歡的事，允許別人用自己的方式完成目標，那才是我嚮往的自由。」他也大讚搭檔喬湲媛：「她在被囚禁的小房間那場戲要哭很多次，每次情緒都能拉滿，真的很敬業！」



喬湲媛則在《成仁高中偵探社》分享詮釋心境時的掙扎：「我去想對方為什麼害怕失去我、為什麼要控制我。當他用『愛』的名義限制我時，反而讓我越來越恐懼，甚至覺得那個人已經不是我熟悉的他。」她笑說現場也不是全都沉重：「有一場兩人坐在沙發上互相逗笑的戲，拍到最後變超搞笑，算是整集裡最可愛的一幕！」

