慘過天安門！華爾街日報：伊朗鎮壓至少3000死 恐逾萬人亡

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗反政府示威遭到當局血腥鎮壓，確切死亡人數在全國斷網掩護下成謎。不過，美國《華爾街日報》報導，人權團體拼湊出的證據顯示，這可能是伊朗自1980年代以來最致命的政治清洗。報導直指，若目前的數據準確，這場鎮壓的死亡人數已超越2013年埃及政變與1989年中國天安門大屠殺的估計值。

斷網掩蓋屠殺 最低估算逾2600死

自1月8日伊朗當局切斷全國網路後，該國9000萬人陷入通訊黑暗，殺戮隨即加速。總部位於美國的「伊朗人權活動者通訊社(HRANA)」15日表示，經多重驗證，已確認至少2600人死亡、超過1.9萬人被捕。其他人權組織如「伊朗人權(IHR)」則估計死亡人數已突破3000人。這些「最低估算」已遠超2019年與2022年的示威死亡總數。

上看1.2萬死？ 外媒引述內部消息

更驚人的數據來自總部位於倫敦、立場反對伊朗政權的《伊朗國際電視台(Iran International)》。該媒體引述伊朗安全機構內部的匿名消息指出，死亡人數可能高達1萬2000人。不過，這項數據與人權團體的保守估計存在巨大落差，主因在於斷網導致證據難以傳出，研究人員難以取得影片或照片進行地理定位與身分驗證。

《華爾街日報》分析，若以數千人死亡的規模來看，這次鎮壓的慘烈程度已超越近代歷史上許多殘酷事件。法國外交部長巴羅(Jean-Noël Barrot)形容這是「伊朗當代史上最暴力的鎮壓」。然而，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)13日接受《福斯新聞》訪問時，駁斥這些數字是誇大，堅稱「只有數百人」死亡，並反控是示威者煽動暴力。目前德黑蘭街頭已陷入一片令人毛骨悚然的死寂，示威活動似乎已被暴力打壓至平息。

