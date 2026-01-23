即時中心／潘柏廷報導

《三立新聞》SNG採訪車今（23）日下午，突然暴衝撞進北市彰化銀行吉林分行內，導致3人重傷、7人輕傷，目前已有專人處理滿目瘡痍的現場，包含被衝撞毀壞的磚頭等。稍早，彰化銀行也立即發聲明了！

彰化銀行表示，有關今日下午彰銀吉林分行遭遇突發交通事故，彰銀董事長立即親赴分行了解狀況及指示後續處理情形。經初步瞭解有幾名行經吉林分行前的民眾及當時在營業廳等候的客戶受到波及而受傷，皆已即時送醫，彰銀高層已趕赴醫院探視及慰問受傷客戶。

廣告 廣告

最後，彰銀強調，彰銀營業廳內部經初步評估，除遭到衝撞的兩台ATM及銀行內部牆面受損外，對營運不造成影響，後續彰銀將持續配合警方調查，並提供相關協助。

快新聞／慘遭三立採訪車暴衝狂撞！彰銀最新聲明曝光

北市彰化銀行吉林分行遭撞。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／慘遭三立採訪車暴衝狂撞！彰銀最新聲明曝光

更多民視新聞報導

三立採訪車衝撞彰銀！狀元糕攤險遭波及 民眾躲一劫憶：幸好附近沒瓦斯桶

失控直衝ATM！三立SNG車撞彰銀釀10傷 酒測結果出爐了

三立採訪車出事了！暴衝撞彰銀釀10傷 民眾渾身血躺擔架畫面曝

