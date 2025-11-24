慘遭乖乖牌女友劈腿！張立東深山目睹車震現場 崩潰「心被撕裂」

張立東曾經被乖乖牌女友劈腿。東森提供

《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人。張立東分享自己曾經想給女友驚喜，去等對方下班，卻意外目睹出軌現場，女友竟坐名車到深山車震。

宇珊可以接受「性愛分離」 理性發言驚呆全場

節目一開始，兩派人馬就為了「肉體出軌」的底線問題，吵得不可開交！其中「肉體派」代表宇珊率先拋出震撼彈，直言自己完全可以接受「性愛分離」，「如果我老公要出去跟別人發生關係，我並不會不答應！」但她強調，前提是絕對不能欺騙，一定要坦承以告、並共同討論雙方之間的問題與原因。如此冷靜又理性的發言，立刻讓全場來賓感到不可思議！

宇珊可以接受性愛分離。翻攝IG@shanliu0608

張立東曾現場抓姦 目睹乖乖牌女友深山車震

輪到「精神派」代表張立東，他分享自己親身經歷的「現場抓姦」經驗。他回憶，以前還在當上班族的時候，他的女友是個事事報備的乖乖牌。某天他提早下班想給女友一個驚喜，早早在她公司門口等她，同時打電話詢問，收到的回應是還要忙一陣子沒辦法下班，掛斷電話後，他卻親眼目睹女友上了一輛比自己的汽車還貴超過3倍的名車！

怒火中燒的張立東一路尾隨女友到深山停車場，卻遲遲沒等到兩人下車，眾人驚問：「所以他們在幹嘛？」張立東苦笑回：「就是在車震啊！心真的被撕裂。」讓Sandy喊：「驚喜都變驚嚇了！」



