慘遭壽星硬上「5同學圍觀不救」 …她聽「一個個輪流來」崩潰

社會中心／高雄報導

高雄一名女大生2019年參加同班洪姓男同學的生日趴，卻慘遭洪男性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

高雄一名女大生2019年參加同班洪姓男同學的生日趴，卻慘遭洪男性侵；令人震驚的是，沒想到在場的5名男同學不僅沒有伸出援手，還當起觀眾起鬨，甚至色心大起；對此，洪男竟口出驚人表示，「一個一個來」，行徑惡劣且令人作嘔。案經最高法院審理後，洪男涉犯強制性交罪判處4年徒刑，陳男則涉犯強制猥褻判處10個月徒刑，並宣告緩刑3年、向公庫支付15萬元，並接受3場法治教育，全案定讞。

判決書指出，該女大生與洪姓、陳姓、林姓3名男子為大學同班同學，2021年9月4日晚間9時洪男生日辦趴邀對方前往同歡，眾人在林男的屏東住家內一同歡唱、玩樂，直到凌晨時，女大生因喝醉上樓休息，沒想到，洪男色心一起進房性侵小美；

對此，陳、林及3名男性友人沒有制止，甚至魚貫進入房間觀看、嬉鬧，陳男還趁機摸了女方胸部，甚至企圖跟女大生發生關係卻被拒絕，直到洪男宣布「好了，停下來了，要一個一個來」，眾人才陸續退出房間女大生也藉機跑到廁所向友人求救，並報警處理。

一審時，5名男同學沒有一個人認罪，洪男甚至還辯稱對方同意，其他人還附和曾聽到洪男與女方的呻吟聲，理由是看他們性交過程很正常，女方也沒有拒絕或反抗；但法官看完事證後，認為女大生與其他人都認識且關係不錯，沒有誣告的必要，且洪、陳2男也在事後傳訊表示「對不起我最好的友人妳」、「我做出這麼齷齪的事…讓妳受這麼大的傷害」。

女大生雖在案發時房間內沒有開燈，除了友人舉手機幫忙打光外，現場的人逐一來碰摸她，並明確說出先後順序，但卻在報案時又說，「我不記得是誰舔我胸部、誰摸我胸部」，後面又轉為控告陳、林2人輪流性侵，前後證詞不一，再加上證據不足，都獲判無罪。

讓人更氣憤的是，洪男更不顧小美正值生理期，也不管隔天2人還有獨處的時間，還執意發生性行為供別人觀看，因此洪、陳2人犯行屬實，因此認定涉犯共同強制性交罪嫌分判8年、5年徒刑。

該案上訴二審後，法官認為陳男在洪男完事後才下手襲胸，也沒有證據可以顯示2人有共同強制性交犯意，因此依強制性交罪判處洪男4年徒刑，陳男涉犯強制猥褻罪判處10個月徒刑，宣告緩3年並支付公庫15萬元，接受3場法治教育。本案還有另一名林姓同學被控在一審時指侵，原先也被依共同犯強制性交罪判處8年徒刑，但後來二審時因證據不足改判無罪。

但二審出爐後檢方不服上訴，認為女方對林男指侵犯行指證歷歷，且其餘人也坦承洪男性侵當下圍觀，後續對友人求救時也說出遭到5名男子輪流觸碰；此外，洪男在侵犯過程中「一個一個輪流來」這句話，讓女大生在案發後諮商期間久久揮之不去，因此可證明女方在遭洪男侵犯當下，其他人在一旁猥褻、陳姓、洪姓2人則對她進行侵犯。

最高法院審理時，法官審酌相關事證後，仍認女大生證詞有重大瑕疵，無法作為犯罪證據，其他被指控參與犯案的男子均供稱洪男不曾說過「一個一個來」這句話，最後全案因證據不足駁回，維持二審判決，全案定讞。



