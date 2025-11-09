慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網

日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。

綜合日媒報導，按摩店店主細野正之涉嫌在6至7月期間，在明知少女未滿15歲、屬於日本勞動法規禁止工作的年齡，卻要求少女在店內從事按摩等性風俗的接客業務。在這個年紀下工作本就已經違法，而且還是在灰色地帶的性風俗產業內，據了解、少女短短一個月內，竟接了60名男性客人的生意。

《朝日新聞》整理警方提供的資料，這名少女原本在泰國北部上學，今年6月被暫時回家的親生母親帶走，一同入境日本，並來到湯島這家「休閒按摩店」。當少女來到按摩店，母親卻只丟下一句話，表明自己要帶著她仍在襁褓的弟弟離開日本，在沒有詢問後就把少女丟下、自行離開日本。

事後少女向警視聽供稱，她深知如果不工作，家人就活不下去，而且如果沒有好好接客，媽媽也會生氣，在這樣的脅迫施壓下，這名年僅12歲的少女在一個月內，被迫接待約60名男性顧客。而且更惡劣的是，少女勞動賺取的63萬日圓（約新台幣12.7萬元），全數被店主細野收走，一部分款項甚至被直接轉匯給那個拋棄她的母親帳戶。

涉嫌強迫12歲泰國少女接客的東京按摩店老闆細野被捕。（翻攝自FNN新聞影片）

少女在8月被轉移到其他縣市的風俗店繼續工作，直到9月16日，她才設法主動聯繫上東京出入國在留管理局尋求幫助，哭訴自己「想回去泰國與上學」，這才讓此一人口販運的事情曝光，並獲得官方保護。警視廳隨即聯手四個地區展開聯合調查，並逮捕兩名嫌疑人。

事發店鋪所在的大樓，是一棟八層樓的住商混合大樓，除了有普通公司行號進駐外，大樓4至8樓情況非常複雜，存在許多灰色地帶，經常有泰國籍女性出入和租房居住。

至於狠心把少女丟在東京的那名母親呢？隨著這起事件曝光，泰國警察也很快開始追查，當地媒體引述總長奇特拉特的說法，稱有情報顯示、這名年僅29歲的母親人在台灣，不久後再次向媒體透露，台灣已通知泰國政府，確認逮捕拘留該名母親。

我國相關機構證實，這名母親是在9月以免簽方式入境台灣，目前因超過免簽停留期限，被視為逾期居留拘留在新北市出入境管理所內。泰國警方以啟動程序，請求台灣將這名母親移送回泰國，接受進一步調查和審判。

有日媒前往事發店舖附近進行訪問，一位經營餐飲店的日籍店主表示，「湯島這一帶，長時間以來一直存在所謂中國、菲律賓服務的『違法風俗按摩』，對外也頗有知名度，而且這些違規按摩，就經常發生因為和顧客『本番』（全套性服務）而違法，引來警察進行逮捕抓人。」

根據他的觀察，「近20多年來，上野、淺草、湯島一帶的外國色情風俗店，菲律賓勢力佔絕大多數。但大約從五、六年前開始，泰國勢力卻逐漸變得比菲律賓還要多。」

