2025雙城論壇昨（28）日甫結束，中國解放軍東部戰區今（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。對此，台北市長蔣萬安強調，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責；他也向中國喊話，兩岸要和平繁榮、不要波濤呼嘯，「為政者應該要克制，以民為本」。

蔣萬安昨在雙城論壇致詞時，強調「民國及民主」，對於兩岸緊張局勢，他表示希望將來談起台灣海峽，「不再是波濤與呼嘯」，而是和平與繁榮。然而蔣萬安前腳才剛走，中國解放軍隨即就宣布進行圍台軍演。

中國解放軍東部戰區今早在新聞稿指出，本次「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體阻攻等科目。艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

民進黨立委吳思瑤便直言，蔣萬安前腳才剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，難道這就是中國「給蔣萬安帶回的伴手禮？！」

對此，蔣萬安今上午受訪時談到中國軍演，強調任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責。他表示，自己的立場堅定而且一貫，要對話、不要對峙，要和平繁榮、不要波濤呼嘯，「為政者應該要克制，以民為本」。

蔣萬安提到，他曾表達過，為政者的責任就是要降低風險、控管危機，並守護人民的安全。

原文出處：快新聞／慘遭打臉？雙城論壇才結束「中國突圍台軍演」 蔣萬安喊話：為政者應克制

