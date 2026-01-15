慘遭斷腿丟柬埔寨！20歲正妹網紅回中國近況曝 竟驗出冰毒K他命反應

記者蔡維歆／綜合報導

中國福建省20歲正妹網紅Umi（本名吳甄楨），近來傳出被同樣來自福建的男友以高薪工作誘騙到柬埔寨，隨後被打到膝蓋骨折流落街頭，悽慘模樣引起關注。如今家屬15日透露，Umi已從柬埔寨回中國，目前正在福州醫院住院治療。據《極目新聞》報導，她被診斷肺部有感染且胸腔積水，藥物檢測冰毒與K他命呈現陽性，中國警方正進行深入調查，以釐清Umi身上為何有毒性反應。

20歲中國女網紅吳甄楨（Umi）被拍到流浪柬埔寨街頭，神情恍惚、雙腿疑似骨折，後來在中國駐柬埔寨大使館介入下，送至救助站吃八寶粥。（圖／翻攝自抖音）

之前中國媒體報導Umi原本被男友以「柬埔寨賺錢容易」為由哄騙出國，卻不明原因淪落街頭，面容蠟黃憔悴、雙腿多處瘀傷，還疑似骨折，與先前精緻模樣判若兩人。所幸後來她被當地華人發現並帶往移民局就醫，已順利聯繫上家屬，正等待安排返國事宜。本月初Umi則向中國使館人員透露，她是被高薪工作騙來柬埔寨，導致自己流落街頭。Umi父親4日受訪則指稱自己是在去年12月26日最後1次和女兒聯繫，但他從來都不知道女兒跑到了柬埔寨，還以為她一直待在中國浙江省。

廣告 廣告

吳甄楨經柬埔寨醫院對其毛髮進行檢測，結果顯示對冰毒與K他命呈陽性反應。（圖／翻攝自微博）

如今吳甄楨回國後被診斷出肺部感染、胸腔積水等多種病症，同時藥物檢測結果冰毒與K他命呈現陽性。吳甄楨在視訊電話中稱，2025年3月，她在朋友介紹下前往柬埔寨工作，從事服務業工作。工作期間，她在當地認識了男友，後來又分手了。對於流落街頭的原因，吳甄楨稱是因自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心她的安全問題，所以將她趕了出去。

更多三立新聞網報導

中壢已經沒有台灣人了！YTR拍旅遊影片意外掀論戰 網全炸鍋了

結婚4年認了！女星尪酒店常客「月花30萬」 揭小姐都用爛手機主因

炎亞綸認情變鬼鬼被排擠！她首公開出面鬆口了 「斷聯導火線」曝光

錄到一半爆意外！楊繡惠突失控拉阿翔撞頭重摔 「驚人慘況」曝光

