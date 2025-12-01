慘遭烏軍「一發入魂」! 俄A-60「空中鐳射砲」與A-100LL預警機被「雙殺」

俄國A-60雷射實驗機慘遭烏軍炸毀。 圖 : 翻攝自子桑鷹脉

[Newtalk新聞] 烏克蘭夜間對俄羅斯境內高價值軍事目標的一次遠端突襲，再次證明了其「一發入魂」的精准打擊能力。這次的戰果，不僅是戰術層面的勝利，更是對俄羅斯空天軍未來戰略資產的一次沉重暴擊！

根據最新衛星圖像和社交媒體視頻確認，烏克蘭對位於俄羅斯塔甘羅格別裡耶夫工廠的空軍基地發動襲擊，至少導致 2 架極其獨特、無法替代的高價值飛機被擊毀，其中就包括被譽為「空中鐳射砲」的 A-60 雷射試驗機。

廣告 廣告

這架基於伊爾-76MD 運輸機改裝的平臺，是蘇聯時代重啟的「德賴夫」空中雷射系統的載體。它就像是冷戰時期留下的一件「科幻遺物」。A-60 最初設計用於對抗高空氣球，重啟後目標是「致盲」偵察衛星的紅外感測器，在空中實施非動能的「軟殺傷」。無論是蘇聯時期還是俄羅斯重啟項目後，A-60 的試驗機體都屈指可數。被摧毀的這架，很可能是俄羅斯僅存的、用於測試高能鐳射武器的獨特平臺。

俄國A-60雷射實驗機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脉

雖然 A-60 項目一直充滿神秘色彩，其最新進展不為人知，但它的損毀，意味著俄羅斯在高能雷射武器的機載化研究和測試領域，遭遇了幾乎「從頭再來」的打擊。這艘承載著俄羅斯「科幻雄心」的試驗艦，就這樣在夜色中化為灰燼，其損失的技術積累和試驗進度，根本無法用金錢來衡量。如果說 A-60 的損失是「痛失至寶」，那麼另一架被擊毀的飛機，對俄羅斯空天軍的現役戰備更是「雪上加霜」。

被摧毀的第二架機體，經判斷，極有可能是與俄羅斯新一代 A-100 「首相」機載預警與控制（AEW&C）平臺相關的 A-100LL 測試機。俄羅斯現役的 A-50 預警機機隊在烏克蘭戰場上已經損失慘重（2 架被擊落，一架被無人機損壞），其數量和戰力已大打折扣，導致俄軍空中態勢感知能力受到嚴重削弱。被寄予厚望的 A-100 項目，由於西方制裁等因素，交付異常困難。迄今為止，只有一架符合作戰標準的飛機勉強服役。

俄羅斯空天軍預警機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脉

測試平臺 A-100LL 是用於驗證新系統、新雷達的關鍵資產。它的損失，是對本就「步履維艱」的 A-100 專案又一記「迎頭痛擊」，將對該平臺的部署和測試進度產生重大且深遠的影響。這兩架飛機的損失，價值巨大，是俄羅斯空天軍最稀有的戰略資產。這次遠程襲擊的成功，再次凸顯了烏克蘭正在迅速提升的遠程精確打擊能力。據烏克蘭國防部稱，他們使用了「海王星」陸攻型巡航導彈，以及噴氣動力遠端單向攻擊無人機，例如 Bars 等。

這表明：烏克蘭成功地將海王星反艦巡航導彈改裝為陸攻版本，並且射程還在穩步增加，能夠觸及俄羅斯腹地的關鍵軍事設施。烏克蘭越來越多地使用無人機與傳統巡航導彈結合的「模糊彈藥」，進行大規模、多波次的飽和攻擊。據俄國防部聲稱，當夜在黑海和克拉斯諾達爾邊疆區共擊落了近 200 架無人機，這即使是誇大，也表明了攻擊規模之大。

烏克蘭增程型「海王星」巡弋飛彈。 翻攝自 維基百科

塔甘羅格的別裡耶夫工廠不僅改裝和維護特種飛機，還是圖-95MS、圖-142 等戰略轟炸機的深度維護中心，是俄羅斯軍事基礎設施中「含金量」極高的目標。摧毀 A-60 和 A-100LL 測試機，是對俄羅斯戰略能力和未來潛力的一次「雙殺」。

烏克蘭的這次行動，不僅是對俄軍高價值資產的精確清除，更是在向世界宣示：通過遠端巡航導彈和無人機，烏克蘭的遠端火力已經能夠對俄羅斯最脆弱、最稀有的戰略平臺造成難以逆轉的巨大損失。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共抗中國! 日要賣菲「03式地對空導彈」兩國非正式磋商 北京嗆聲了....

他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責

塔甘羅格的別裡耶夫工廠是俄羅斯圖-95MS 戰略轟炸機的維護中心。 圖：翻攝自 騰訊網 零度 Military