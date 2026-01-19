慘遭秋成勳「機場大吃」花掉預算！ 車勝元《勝元家》曼谷街頭崩潰：沒錢了要瘋了

《勝元家》首站跑到泰國曼谷取景，看車勝元再度大顯身手。（愛奇藝國際站提供）

韓國全新實境綜藝《勝元家》把車勝元、秋成勳湊在一起演「黑幫情境劇」，這對黑道兄弟為了研發征服全球的韓式辣醬，首站直衝「香料天堂」曼谷取經。沒想到才剛落地，「老大」車勝元跟「二弟」秋成勳就因為口味不合吵翻天，一個追求穩健、一個行事狂野，這趟辛辣之旅還沒做出醬，內鬨倒是先上演。

「車大嬸」這回真的在曼谷玩出新花樣！以前在《一日三餐》靠著「乳酸飲料醃辛奇」帶起全韓流行，車勝元經手的辛奇種類早就超過10種，這次他把腦筋動到泰國魚露身上。他跑遍夜市跟餐廳，決定把魚露、青木瓜跟鳥眼辣椒全丟進去醃，成品好吃到現場工作人員跪求打包，網友看了紛紛直呼：「熟悉的車大嬸靈魂回來了！」

車勝元（中）組成黑幫家庭，以老大之姿帶領秋成勳（右二）、Tommy（右三）、DinDin（左三）、Danny Koo（iQIYI愛奇藝國際版提供）

相比老大的「魚露派」，秋成勳完全不買帳，直球開嗆：「我的方向跟哥完全相反！」他一心想攻占年輕人的MZ世代口味，不僅專挑泰國IG熱門辣味店踩點，還動用人脈找餐飲專家探聽祕方，勝負慾強到車勝元都看穿，吐槽說：「他現在就是抱著『輸給勝元哥怎麼辦』的壞心思在做事。」兩個人在節目裡相愛相殺，真的是看幾遍都不膩。

車勝元與秋成勳這身打扮在曼谷街頭，就像拍電影一樣。（愛奇藝國際站提供）

更崩潰的還在後頭，這趟出差預算有限，偏偏秋成勳在機場就先吃掉三分之一，點餐還大手大腳，氣到車勝元在街頭跟他爆發口角。雪上加霜的是，新成員DinDin跟Danny Koo也要加入，想到要多養兩張嘴，車勝元對著鏡頭慘叫：「沒錢了、受不了、要瘋了！」這五個男人在曼谷到底能不能保住預算？《勝元家》在愛奇藝國際版熱播中。

