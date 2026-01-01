慘遭粿王雙重背叛！范姜彥豐認努力改變：更看清人性與現實

范姜彥豐（左）過去和粿粿是恩愛夫妻。（資料照片）

范姜彥豐去年以「道德淪喪、婚內出軌」痛批結婚3年的妻子粿粿和好友邱勝翊（王子）有不正當男女關係，夫妻正式進入離婚訴訟。他今（1日）元旦，在社群分享近期心聲，坦言還在努力適應改變，「更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的」。

面對婚姻的背叛，范姜彥豐感嘆，「這些年的期待也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的」，他感謝這段時間身邊所有人給予他的鼓勵和安慰，即便只是路過的一句加油，都帶給他內心很大的溫暖。

廣告 廣告

他坦言，他現在仍陷於難過情緒裡，正在努力的面對人生突如其來的改變，「有時還是會突然很emo，可能只是聽到一句歌詞，或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裡」。雖然難過，他也知道餘生可貴的重要性，希望自己快點振作、更愛自己，把未來留給愛他的人。

更多中時新聞網報導

TPBL》林書豪親訴退役主因 透露未來計畫

翁倩玉看《陽光女子》首映怕會哭

堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美