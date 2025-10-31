即時中心／林耿郁報導

逆勢而動？外媒路透社專欄指出，今（2025）年以來台灣天然氣發電量創新高，對化石燃料的依賴程度持續提高，與全球、亞洲其他主要經濟體加速推動清潔能源的趨勢「背道而馳」，顯得「格外落後」。

慘遭點名！路透社專欄作家加文·馬奎爾（Gavin Maguire）撰寫評論指出，數據顯示今年前8個月，台灣有超過87%電力來自化石燃料，不僅創下我國新高紀錄，也遠高於亞洲平均值約62%，以及全球57%的水準甚多。

廣告 廣告

馬奎爾認為，台灣因地理及能源結構限制，能源轉型進程明顯落後，成為少數「逆勢而動」加碼燃氣、燃煤發電的主要經濟體之一。

評論分析，台灣本土缺乏能源原料，超過九成能源仰賴進口，包括幾乎全部的油、煤與天然氣。

且由於地形多山、土地有限，難以建設大規模再生能源電廠，目前主要依賴太陽能及離岸風電，補充供電的不足。

台灣曾於2000年前後，靠核能供應高達四分之一的電力，然而在「非核家園」政策及民意壓力下，我國最後一座核電廠於今年5月除役，正式走入歷史，進一步加劇對化石燃料的依賴。

儘管近年來燃煤發電，因空污、機組老舊停機等因素逐步下降，讓今年煤電占比首次跌破四成，但天然氣發電則快速填補缺口，繼續加大碳排放量。

今年1至8月份，台灣燃氣發電總量達892億度電，較去（2024）年同期增加12%，比之2019年更大幅成長52%，目前天然氣已占台灣發電比重近五成，創歷史新高。

為滿足用氣需求，台灣2019至2024年間的液化天然氣（LNG）進口量大增35%，為全球前五大LNG進口國中增幅第一名。

今年前三季，更進口高達1,800萬公噸液化天然氣，再度刷新紀錄，成長幅度遠遠超過中國、日本，成為全球最突出的LNG買家之一。

能源轉型受限 短期仍將高度依賴天然氣

夏季高溫帶動冷氣負載，7、8 月LNG進口量達660萬噸新高。且隨冬季取暖需求來臨，天然氣需求仍將保持高檔。

馬奎爾強調，即便離岸風電未來持續佈建，台灣至少在未來數年內仍將呈現「化石燃料為主、再生能源緩步提升」的狀況，淪為全球能源轉型「反指標」。

路透社重申，本文僅代表專欄作家個人觀點。

原文出處：快新聞／慘遭點名！路透社評論指台灣「化石燃料」發電佔87% 恐淪全球「反指標」

更多民視新聞報導

極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖

內政部穩健推動屋頂光電設置政策 劉世芳：共同邁向2050淨零目標

核三重啟露曙光！台電估最快2029年中可再發電

