慘遭「除名」踢出F4！朱孝天首露面開唱突淚崩

男星朱孝天昨（15）日在中國廣東陽江市體育館舉辦個人巡演「啟點的起點」，未料在翻唱齊秦經典歌曲《大約在冬季》時，情緒突然潰堤，唱到一半哽咽落淚，甚至在間奏時拿起毛巾擦拭臉上的淚水。這是朱孝天被爆將不參加F4的巡演消息後，首度公開演出，突然哭出來的畫面令台下粉絲心疼不已。

朱孝天在翻唱齊秦名曲《大約在冬季》時，唱到一半哽咽，用毛巾快速擦去臉上的淚水。（圖／翻攝自微博）

F4久違的合體原被視為粉絲心中「青春重啟」的最大期待，沒想到巡演還未正式啟動，團隊卻先傳出變動。先前有消息指出，朱孝天因多次在直播中不慎透露新歌、巡演規劃，被認為「暴雷」過多，因此遭經紀團隊排除在25週年巡演之外，只剩下其他三位成員將以「F3」形式繼續籌備演出，消息曝光後引起網上熱烈議論。

朱孝天（左1）因頻頻爆雷，如今「F4」成軍25週年巡演，預料只剩言承旭（右起）、吳建豪、周渝民。（圖／翻攝自微博）

事件發酵後，朱孝天15日晚間第一次正式出現在觀眾面前。朱孝天於廣東陽江市體育館舉辦個人巡演「啟點的起點」，這場演出對他而言彷彿是一種重新出發的宣言。他以「啟點樂團」主唱身分站上舞台，回到最初熱愛音樂的初心，帶來《流星雨》、《第一時間》等陪伴無數人青春歲月的F4經典歌曲，也演唱了許多樂團原創作品。

只是沒想到，在翻唱齊秦名曲《大約在冬季》時，朱孝天唱到一半開始眼眶泛紅，最後甚至哽咽落淚，只能在間奏時用毛巾快速擦去臉上的淚水。台下粉絲一片加油聲，現場氛圍瞬間變得格外沈重又心酸。演唱會結束後，朱孝天在社群平台貼出多張當天演出的照片，僅以一句「難忘的一夜」作為總結。

朱孝天在IG貼出多張演唱會當天的照片，僅以一句「難忘的一夜」作為總結。（圖／翻攝自IG @kenchu9）

針對朱孝天將被排除在F4巡演的消息，相信音樂回應：「阿信（五月天主唱）除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」雖未指名，但「3人」的字眼已替外界定調——朱孝天確定不在名單內。

朱孝天（右1）與其他三人合體為F4完全體的畫面，粉絲不知要等多久才有機會再見。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

據悉，F4巡演將於今年12月起陸續展開。相信音樂表示將以最高規格打造演唱會，並再次強調所有細節仍以官方公告為主。但F4成軍長達25年，許多人從青春時期追星到現在，部分粉絲對此仍有些感慨，認為少了其中一角的F4，無論舞台多華麗，心中仍難免留下一塊空缺。

