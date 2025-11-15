慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

娛樂中心／周希雯報導

台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。

阿Ken近日在節目分享投資心得，5年前因爆發新冠疫情不能出國，導致大量班機停飛、重挫航空股，他看中時機買進波音股，「我就想說那就花一點點，也不多，然後我就投那個波音」。然而買進後不久，阿Ken發現股價一路下跌，「然後它飛機又出一大堆事情…」跌幅不斷令他一度被套牢。

阿Ken在疫情時買入波音股，沒想到股價一路狂跌。（示意圖／Pexels）

不過阿Ken當時沒選擇認賠賣出，而是從2020年持有至今，沒想到被套牢5年後，今年終於迎來轉機，興奮表示「歷經了到現在，2020年到現在2025對不對？它漲回來了！」成功解套令全場羨慕拍手，眾人也猜測是因為「大家要買飛機、要交機」，阿Ken對此表示認同。

阿Ken持有該股5年後，今年終於迎來翻紅。（圖／翻攝「kenlin125」IG）《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

