慘遭5劇組換角！「國民阿嬤」無奈吐心聲：年紀大不管用

82歲資深演員王滿嬌出道超過60年，有「國民阿嬤」之稱，她過去參演過多部八點檔，深受觀眾喜愛，近年在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，與林柏宏詮釋真摯動人的祖孫情，細膩演技再次感動無數觀眾。豈料，近日她透露2025年莫名被5劇組換角，感嘆「演員是最可憐的一個行業！」

王滿嬌過去演活無數長輩角色，不過在2023年出演《鬼家人》後就鮮少有作品公開亮相，幾乎消失於螢光幕，甚至在去年連續遭到5部戲的劇組換角，讓他不禁感嘆「人年紀大了就是不管用」。

根據《中時新聞網》報導，王滿嬌無奈表示：明明現在需要資深演員、年紀大的演員的戲劇應該很多，但劇組寧可找來年輕演員「畫一點白頭髮、畫兩條皺紋就上了！」她也透露自己從來沒參加過金馬獎、金鐘獎，就連邀請函都沒有收到。

報導中指出，王滿嬌坦言，出道多年卻始終沒有代表作，「我還沒有演過一部好好的戲...60年都沒有，所以這些什麼得獎都跟我很無緣...」，更為資深藝人抱屈表示，演員還沒拿到酬勞就要先繳10%的稅金，但卻得不到退休金、撫卹金，甚至是養老金的保障，直言文化部應該要負起責任，讓資深演員獲得基本權益。



