慘！台中非洲豬瘟處置失當「損失＋補助花21億」 3首長被拔官又遭彈劾

記者楊士誼／台北報導

台中梧棲先前爆發非洲豬瘟，台中市前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良及組長周百俊處置失當，使全國實施豬隻禁運、禁宰期間，損失與產業補助合計21億餘元，監察院全票通過彈劾案。(圖／翻攝畫面)

監察院今（11）日指出，台中市前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良及組長周百俊，就台中非洲豬瘟災害相關處置失當，全國實施豬隻禁運、禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持合計高達21億餘元，重創人民對政府防疫整備之信賴、核有重大違失，監察院全票通過葉宜津、蔡崇義、賴振昌委員所提彈劾案。



監察院指出，張敬昌為農業局局長，於我國首例非洲豬瘟官方記者會，多次說明疫調資訊反覆不一甚至錯誤，且指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，致釀烏龍消毒事件；陳宏益為環保局局長，於記者會強調案例場3年來稽查24次均合格，實則自113年3月至114年10月發生非洲豬瘟，僅稽查廚餘2次，復指示以挖坑露天堆肥去化大量廚餘，惟旋遭環境部指正作業方式不符規定。

監察院續指，林儒良為動保處處長，聽取被周百俊組長報告案例場豬隻死亡及訪視遭拒後，兩人竟無視死豬數量已逾警示標準，因循敷衍，貽誤公權力強制採檢先機，禍端暗埋，迨至6日後爆發疫情，關鍵疫調資訊錯漏不一，復發生烏龍消毒事件；全國實施豬隻禁運禁宰15日期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達21億餘元，重創人民對政府防疫整備之信賴，核有重大違失。監察院於115年2月5日審查通過監察委員葉宜津、蔡崇義、賴振昌提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出：

一、被彈劾人張敬昌為台中農業局局長、中市府非洲豬瘟災害應變中心指揮官，於官方記者會說明疫調之資訊反覆不一，遭2位獸醫師公開抨擊疫調有誤，復指揮監督所屬貫徹中央防疫指令不力，竟任所屬擅赴應予靜置乾燥之案場消毒，影響對於案例場病毒是否清零之判斷，致使防疫處境更顯艱難，重創政府形象，核有重大違失。

二、被彈劾人陳宏益為環保局局長、非洲豬瘟應變副指揮官，於官方記者會強調114年案例場稽查結果均合格、近3年稽查24次均無蒸煮廚餘問題，惟旋遭環境部指出臺中市環保局未依規定頻率前往稽查廚餘蒸煮；嗣於公告禁止廚餘養豬之初，指示以挖坑露天「貯留（堆肥）」方式去化廚餘，民怨迭起，又遭環境部現場確認不符堆肥規範，且恐加劇疫情傳播，重創地方環保主管機關形象，核有重大違失。

三、被彈劾人周百俊為動保處組長，負有審核豬隻傳染病防疫及疫情調查業務之責，於114年10月11日、13日及14日，接連獲告案例場豬隻死亡，且數量已逾化製警示標準，連日來仍未警覺亦未質疑經轉述之疫病訊息，坐視該處獸醫遭拒訪視及採檢。

被彈劾人林儒良處長知悉上情，因循敷衍，藉詞非屬甲類動物傳染病無法強制採樣送檢，貽誤公權力採檢先機。案例場爆發非洲豬瘟後，周百俊組長未盡詳實審核疫調資訊之責，林儒良處長亦未能綜觀全局、查察矛盾之處，導致防疫機關所做疫調報告竟反覆不一甚至錯誤，損及政府威信及防疫時效。臺中市農業局張敬昌局長轉達中央防疫指令「勿擾動案例場」，詎承局長之命、綜理處務之林儒良處長，未思如何於此防疫關鍵時刻指揮監督所屬員工遵照辦理，反託詞「透過LINE群組傳達各單位主管，由各主管下達屬員」以卸責，周百俊組長復傳達「明日記得開車消毒」誤導訊息，肇致同仁擅赴案例場消毒之烏龍事件，引發社會譁然，均核有重大違失。

彈劾案文強調，被彈劾人張敬昌、陳宏益、林儒良、周百俊等4人，嚴重斲喪人民對政府防疫整備之信賴，違失情節重大，事證明確，核與公務員服務法第1條、第6條及第8條規定有違，而有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

