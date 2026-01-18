慘！外送員騎車直行「慘遭轉彎千萬麥拉倫撞飛」

昨（17日）晚間7點左右，在士林區文林路加油站入口發生一起要價1260萬的麥拉倫GT超跑撞倒外送員的車禍，當下外送員載送的炸機餐點噴飛灑滿路面，這起「千萬事故」也引起民眾圍觀驚呼。

車禍現場。（圖／翻攝yayan__0707的Threads）

據了解，事發經過是26歲李姓男子開著麥拉倫GT超跑，準備左轉中山北路跟文林路交叉口的加油站加油，當下有輛在對向直行的外送機車慘遭他開車撞上，58歲陳姓外送員當場噴飛摔車受傷，剛取的炸雞餐點灑滿路面。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

經調查，該型號的麥拉倫超跑，配置了4.0升V8雙渦輪增壓引擎，能輸出超過600匹最大馬力，靜止加速至時速100公里僅需3.2秒，相當生猛有力，車廠出品此車時還強調「長途駕駛的舒適度」並貼心設計前後雙行李廂空間，屬於相當接地氣的超跑，不僅能在賽道上飆速，也入得了「一般日常生活需要」。

車禍現場。（圖／翻攝yayan__0707的Threads）

車禍發生後，警消獲報趕來處理，所幸陳男傷勢並未太嚴重，手臂跟腿部有明顯擦挫傷，當下意識也清楚，送醫救治後沒有生命危險，經警方調閱監視器，車禍發生原因疑似李男當下開車由北往南行駛，轉彎進加油站時，沒有確認對向車道的路況，才會撞上陳男，雙方駕駛經檢測均無酒駕，依據轉彎車要禮讓直行車優先通過的相關法規，李男將面臨被開單的後果，肇事責任歸屬比例也較大，但後續的民事賠償相關仍須進一步調查釐清。

車禍現場。（圖／翻攝中時新聞網）

士林分局呼籲，轉彎車應禮讓直行車先行，以維護自身及其他用路人行車安全，整起事件也被網友全程拍下po到Threads上，引發大量討論：「是從對向要去加油站嗎」、「McLaren GT這下大條了」、「急著轉彎跨越對向車道，沒禮讓直行車？看這個角度不像是正常轉彎」。

