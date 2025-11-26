慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了，不滿僅獲賠5萬。圖／翻自抖音

一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。

據英國《每日郵報》報導，事發當時札佩瑞里搭乘渡輪從龜島前往蘇梅島，但後來卻發現船上的行李，一個個漂在海上，船上的乘客都驚覺大事不妙。札佩瑞里認為，是船員太過粗心大意，相當不盡責，才會發生這樣離譜的事故。

但讓札佩瑞里覺得更離譜的是，旅客們要求賠償，但渡輪公司只想便宜算。札佩瑞里說，現場不少和她一樣的歐美遊客，都希望獲得10萬泰銖（約新台幣9.7萬元）的賠償，這是她們認定的「公道價」。但泰國船員跟渡輪公司都覺得她們獅子大開口，認為這些行李僅值2萬泰銖（約新台幣1.9萬元），並只願意賠償每個落海的行李2萬泰銖。

札佩瑞里說，泰國物價真的比歐美低很多，所以當地人都想不透：「一件行李有這麼貴嗎？」但她強調，歐美客的行李價值，就是這麼高，她絕非亂講價。後來札佩瑞里決定與渡輪公司「拗到底」，最後渡輪人員把她帶到一個小房間，給了雙方都可接受的數字：5萬泰銖。札佩瑞里說，這是她爭取來的，所以渡輪上的人員很怕這筆錢會被別人看見，她稱自己最後拿到5萬泰銖的補償，但其他客人是不是有講價，或乖乖接受2萬泰銖的賠償，就不得而知了。



