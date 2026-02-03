慘！柯南、寶可夢接連「辱華」，遭中國民眾抵制。圖／翻自騰訊、@whyyoutouzhele

近日日本與中國關係緊張，中國除了抵制日本觀光，現在連動漫也遭殃，《名偵探柯南》和寶可夢接連被指「辱華」，也陸續遭到中國網友的批判與抵制。

《柯南》與《我的英雄學院》合作 被控涉日軍731部隊內容「辱華」

《名偵探柯南》（下稱《柯南》）為慶祝電視動畫播出30週年，近日與《我的英雄學院》（下稱《我英》）進行合作企劃，但《我英》之前被網友抓到「辱華內容」，因此這次《柯南》與《我英》的合作，也觸動小粉紅的敏感神經。

網友指控，在《我英》劇情中，曾出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，網友發現，「丸太（maruta）」這個名字與二戰時期日本731部隊對人體實驗的稱呼「圓木（maruta）」相同，而且「志賀」取自日本細菌學家志賀潔。因此小粉紅就批判，《我英》的劇情根本辱華，貼上「鬼子學院」標籤。

但這一次《柯南》與《我英》合作，引發中國網友不滿，《極目新聞》評論中主張《我英》是一個「臭名昭著的辱華漫畫」，並批評《柯南》與其合作是「漠視了中國人民的歷史傷痛與民族情感」。對此，《柯南》中國版權代理商「新創華」對此發聲明澄清：「《名偵探柯南》今年迎來動畫播出30週年，為紀念這一重要時刻，日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。」

寶可夢在靖國神社辦活動 中共怒了

日本遊戲製造商任天堂旗下的寶可夢，原定要在1月31日於東京靖國神社舉辦活動，直接惹怒中共。中國透過官媒《人民日報》發文怒斥，稱寶可夢漠視歷史、傷害中國人民感情，終將被市場拋棄；相關企業必須承擔起相對的社會責任，不能以娛樂之名輕視沉重的歷史。

事後寶可夢公司也緊急取消活動，並指稱活動訊息是「誤發」，還向大眾道歉。不過中國北京原本有一個寶可夢展場，在這起事件發生後，該展場隨即關閉，寶可夢充氣玩偶瞬間「被消失」。

靖國神社供奉250萬名死於二次世界大戰的日本人，包括遭定罪的二戰戰犯。不過中國與南北韓，向來將日本人參拜靖國神社之舉，視為對當年的戰爭侵略缺乏悔意。



