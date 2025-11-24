慘!短短半年第11次 彰南路上庇護島又出＂撞＂況

中部中心／李文華 彰化報導

彰化市彰南路從今年開始，裝設了行人庇護島，但從四月以來，"撞況"頻傳！除了創下一天連撞3次的驚人紀錄外，在這短短半年內，總共迎來了"11撞"，到底是有什麼致命吸引力？而公路局彰化工務段表示，持續商議改善方法，希望降低事故發生率。

監視器拍下，23日傍晚5點多，路上車流不少，黑色休旅車，緩慢靠左，但它迴轉失敗，直接騎上，庇護島，告示牌、防撞桿，通通被撞倒。

廣告 廣告

到底是死角，還是駕駛不習慣？又或是說真的有神秘力量作祟？因為這條路，這個庇護島，實在好眼熟





號稱全台最慘！！短短半年已發生11次 彰南路上庇護島又出「撞」況

超慘! 半年內第11次 "彰南路庇護島"又被休旅車撞擊（圖／翻攝畫面）





撞，又撞，再撞，撞個不停，彰化市彰南路，裝設行人庇護島後，同樣的畫面，已經出現第11次了！

帶您回顧彰南路上庇護島傷痕累累的歷史，最慘的4/10，一天連3撞，5月到10月，撞了5次，11/11，第9撞，11/17，第10撞，距離短短一周，23日晚間，迎來了"第11撞"

但是彰南路上的庇護島，到底是有什麼魔力，讓車子不自覺的就被吸引過去？





號稱全台最慘！！短短半年已發生11次 彰南路上庇護島又出「撞」況

全台最慘! "彰南路庇護島"最多1天連3撞 半年已經11撞（圖／民視新聞）





彰南路上的庇護島，半年內，出了11次"撞況"，一撞再撞，到底該怎麼改善，還需要相關單位，細細研議。

原文出處：號稱全台最慘！！短短半年已發生11次 彰南路上庇護島又出「撞」況

更多民視新聞報導

樂天桃猿明舉辦封王遊行 桃警籲用路人提早改道

疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"

碰！ 左轉撞＂行人庇護島＂翻車 母子送醫後無礙

