慘！裝闊仔的更衣間被抄 刑事局查扣2億元仿冒精品

刑事局財智偵查大隊，日前於網路巡邏發現，有不肖商家在網路販售國際知名如「MONCLER」、「BURBERRY」「DIOR」、「LV」等仿冒精品，原本要價35萬愛馬仕包，僅要價5千元，主要鎖定沒錢又想裝闊的客群，刑事局透過管道取得商品送驗後確定為仿品，案經專案小組長期蒐證，去年6月發動搜索，逮捕吳姓兄弟倆在內共15名犯嫌，並搜出侵權市值逾2億元的精品，訊後依違反商標法罪嫌函送新北地檢署偵辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊第一隊，日前主動於網路偵查發現，有網路賣家使用社群軟體Ig帳號，大量刊登販售仿冒「MONCLER」、「BURBERRY」、「HERMÈS」「DIOR」、「LV」等知名品牌精品。

經深入分析比對後，發現多組IG帳號背後實為同一集團操控，立即組成專案小組積極偵辦，歷經長期蒐證，於去年6月間持臺灣新北地方法院核發搜索票，前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室及2處犯嫌住居所同步執行搜索行動，成功破獲由吳姓兄弟檔個別經營的網路販售仿冒精品集團，共查獲犯嫌15人。

經查，「向川服飾」由犯嫌23歲吳男及24歲王女情侶檔為首，雇用趙男等10名員工，共12人分工經營8組IG帳號販售仿冒精品；「翰昇服飾」則由犯嫌25歲吳男及26歲陳女夫妻檔主導，雇用陳女共3人經營5組IG帳號從事不法犯行。

經調查發現，集團在販售仿冒精品集團鎖定荷包羞澀又想高調炫富的年輕族群，除透過IG帳號販售外，並拍攝搞笑無厘頭之TikTok短影音吸引觀看流量，再導引至IG帳號消費，以提升銷售量及營業額。

警方透過帳目系統掌握，該集團自110年成立至今，巔峰時期2集團每月有高達400萬元銷售額，保守估計5年以來銷售額超過億元，專案小組於新北市蘆洲區執行搜索，共計查扣仿冒精品4607件，涵蓋17個國際知名品牌，經相關商標權利人辨識真偽，確認全數為仿冒品，侵權市值逾新台幣2億元，刑事局訊後依違反商標法罪嫌將15名犯嫌函送新北地檢署偵辦。

刑事局也提醒如何簡易辨別真品與仿品，一般真品並不會有過多的保護措施，例如拉鍊扣環不會上保護膜，提袋把手更不會上保護套，一般只會用一只防塵套包裝而已。刑事警察局呼籲，消費者切勿購買來路不明之商品，以免權益受損；同時也提醒民眾勿心存僥倖販售仿冒品，觸犯刑責。

