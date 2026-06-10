慘! 連日大雨嚴重積淹水 桃園"西瓜寶寶"全泡水裡

北部中心／賴國彬 桃園報導

桃園市大園區，溪海休閒農業區，昨天（9）在臉書發文，希望大家能一起為西瓜祈福集氣，因為桃園市連下了兩天大雨，西瓜田慘遭殃，五月才種下的西瓜，前幾天剛施完肥，如今全部泡湯。

記者vs.桃園市溪海休閒農業發展協會理事長王應和：「（昨天整個都淹上來了喔），對，整個都淹上來了。」一大片西瓜田，分區劃分栽種，但田地裡的小凹坑，因為連下了好幾天大雨，瞬間積滿水，很多西瓜都還只是個寶寶，五月才種下，前幾天剛施完肥，如今全部泡湯。桃園市溪海休閒農業發展協會理事長王應和：「清晨發現之後，就趕快緊急的做水路的疏通，那目前的話，水位已經有降下來，那麼我們現在比較擔心，在連日的陰雨啊，還有在大豪雨，那麼還會產生類似淹水的這現象。」

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慘！連日大雨嚴重積淹水 桃園「西瓜寶寶」全泡湯

西瓜寶寶，五月才種下，如今全部泡湯。（圖／民視新聞）





桃園市大園區，全台第二大西瓜產地，每公頃產量最高達25公噸以上，要是大雨持續下不停，產量不但會減少，西瓜可能還會過熟，或有水傷。記者vs.店家：「（聲音怎麼樣），熟度還不是很...，還可以放的聲音，聲音還硬硬的。」拍打西瓜，聽聲音辨別成熟度與水分，能判斷裡頭的狀態，但也不是每一次都很準，想要減少損失，只能剖開，檢查西瓜籽周邊的顏色，或是提前採收。桃園市溪海休閒農業發展協會理事長王應和：「長期的雨水啊，會產生裂果或者品質低下，那麼對於水果價格的行情，其實是會上漲，因為量少，它價就高，但是農民卻是受害者，因為你沒有那麼多的量可以採收。」

慘！連日大雨嚴重積淹水 桃園「西瓜寶寶」全泡湯

拍打西瓜，能聽聲音辨別成熟度與水分。（圖／民視新聞）





休閒農業科長張弘毅：「我們會加強田間的巡查，去避免淹水的狀況再次發生。那等這場雨過後，我們農業局這邊，也會跟協會一起到現場去確定植株的狀況，以及後續處置方式。」市府獲報後，已在第一時間啟動各區的災害調查，也將持續關注後續情形。這些西瓜，不只是農夫的心血，也是溪海西瓜節的大朋友小朋友共同努力的心血，只希望雨水能盡快退散。

原文出處：慘！連日大雨嚴重積淹水 桃園「西瓜寶寶」全泡湯

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