慘！金宣虎深陷逃稅風波 演藝生涯岌岌可危

南韓演員金宣虎，捲入疑似逃稅避稅事件當中，演藝生涯又陷危機。

南韓男星金宣虎，最近好不容易，憑著新戲《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到卻又捲入逃漏稅爭議，並且事件持續升溫。南韓媒體報導，他疑似沿用與同經紀公司藝人車銀優相似的操作手法，利用「一人空殼公司」匯入演藝收入，似乎有意企圖逃稅，讓金宣虎的演藝生涯前景，也陷入危機當中。（葉柏毅報導）

據南韓媒體報導，金宣虎在2024年1月，成立了一人法人公司，他所有的演藝收入，透過經紀公司，匯入這間一人公司當中，形成「公司對公司」的財務往來。依南韓稅法規定，如果以個人名義申報收入，含地方稅在內，最高稅率可達49.5%；而透過法人申報，最高只需繳納19%的法人稅，因此金宣虎成立一人公司，就有了「蓄意避稅」的故意。

報導也指出，金宣虎的經紀公司，也直接拋出具體善後措施。公司透露，金宣虎已經全數歸還過去使用的法人信用卡、支付給家人的薪資，以及登記在法人名下的車輛等；同時針對過去透過法人取得的結算金額，也在原本已繳法人稅的情況下，「以個人所得稅完成補繳」，目前相關行政流程即將完成；然而這似乎正是坐實了金宣虎先前成立的一人公司，就是為了避稅。

此外，由於金宣虎的經紀公司，也是車銀優的經紀公司，經紀公司旗下兩名藝人，都鬧出了疑似逃稅的情況，公司方面也承諾，未來將以更嚴謹的方式，管理旗下藝人的整體活動，避免類似爭議再次發生。