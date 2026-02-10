慘！陳柏霖涉閃兵遭切割「感情事業雙重挫」主持遭換角⋯現況曝

記者林汝珊／台北報導

藝人陳柏霖去年10月捲入閃兵案，最終以50萬元交保，演藝事業全面停擺，公司也疑遭友人掏空。更傳出與交往13年的女友庭瑄婚禮無限期延後。今（10）日再有消息指出，陳柏霖主持的實境節目《出去一下 What A Trip》第二季，也被排除主持人名單。

傳出陳柏霖《出去一下 What A Trip》第二季主持遭換角。（圖／記者趙于瑩攝影）

據《鏡週刊》報導，《出去一下 What A Trip》第一季口碑亮眼，製作單位去年11月便與新加坡新傳媒展開第二季籌備，也計畫原班人馬回歸。不料陳柏霖爆出閃兵爭議後，形象重挫、接連遭代言品牌切割，製作方評估風險後，決定第二季不再由他續任主持。

廣告 廣告

此外，陳柏霖原訂於去年底在紐西蘭迎娶交往13年的庭瑄，但因閃兵案風波，婚禮被迫延期。更傳出陳柏霖原打算結束公司營運，卻在查帳時發現金流異常，疑似遭長期信任的友人陸續掏空資產。不過經紀人否認，強調「報導並不確實」。

更多三立新聞網報導

爆紅後出事！金宣虎捲逃稅風波「暴瘦一大圈」被拍 最新近況曝光

S媽火大反擊了！遭爆聘律師「防具俊曄爭產」不忍：他是我兒子

專訪／網紅轉戰演員！女星嘆「多說多錯」揭假面閨蜜：只在乎流量

交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」

