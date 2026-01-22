慟人畫面曝！詹能傑殉職 義消跪地喘氣喊「沒氣了」

義消盧彥宏與詹能傑共用一個共生面罩。（圖／東森新聞）





基隆市樂利三街的台北生活家社區，昨（21日）深夜一場無情惡火打破了社區的寧靜。消防仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人，將面罩給受困女子使用，與義消盧彥宏共用一個共生面罩，最終倒下送醫不治，而這起火警也釀成2死6傷。

堆滿回收物導致搜救受阻

21日晚間，基隆市樂利三街發生一起大火，當消防隊抵達現場時，濃煙已經不斷從窗戶竄出。救援人員進入火場後驚覺，室內空間幾乎被堆積如山的回收雜物填滿，形成極大的救援阻礙。死者羅姓女子的家屬無奈表示，屋內長期堆放大量的回收物品，不僅讓火勢持續悶燒並產生大量濃煙，消防人員進入搜索時更面臨物品隨時崩落的危險。這些雜物堆疊到天花板的高度，導致救援人員在行進與轉向時都非常困難，大大增加了搜救難度。

廣告 廣告

殉職的消防小隊長是今年41歲的詹能傑。（圖／東森新聞）

詹能傑小隊長脫面罩救人

擔任救援任務的小隊長詹能傑，兩度進出火場搜索後，在換上新氣瓶後第三度挺進火場深處。當他在廚房最裡面的雜物堆中尋獲受困的羅姓女子時，為了爭取救人時間，詹能傑做出了最無私的決定。他摘下自己的面罩給羅女使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩。然而，兩人共用面罩導致氧氣消耗速度極快，在氧氣數值歸零的極限壓力下，詹能傑不幸在火場中昏厥，與隊友失聯。

義消爬出求救仍喚不回英雄生命

當時一同入屋的義消盧彥宏回憶，兩人交替吸同一個面罩的氧氣，瞬間就陷入嚴重缺氧。盧彥宏意識到數值過低時，用盡最後一絲力氣爬出火場，一邊趴在地上大口喘氣，一邊焦急喊著「共生、沒氣了」，提醒同仁詹能傑被壓在雜物下拖不出來。雖然搜救同仁立即衝進火場將詹能傑救出，沿途不斷大喊「詹能傑你給我起來」，但因缺氧過久，詹能傑送醫後於22日凌晨宣告不治。基隆市消防局對於詹小隊長的殉職深表哀悼，將依法報請從優撫卹，全力協助家屬處理治喪事宜。

更多東森新聞報導

近半生奉獻於打火！詹能傑脫面罩救人殉職

詹能傑1小時才被RIT小組救出 消防局：路徑堆滿雜物

最後身影曝光！基隆勇消捨面罩殉職 他揭雜物困死了英雄

