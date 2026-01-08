慟別林光寧遺照曝光！蕭敬騰偕愛妻Summer露面 王子邱勝翊致意

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧去年12月13日過世，享壽75歲，今天上午11點半在懷愛館舉行追思紀念會，親友們都穿著白色服裝送別。稍早10點35分時，蕭敬騰與太太Summer現身追思會場，兩人都身穿白色上衣與黑色長褲，聆聽師姐念經。

資深藝人林光寧追思紀念會，今天上午11點半在懷愛館舉行。(記者胡舜翔攝)

蕭敬騰與太太Summer現身追思會場。(記者胡舜翔攝)

林光寧57年的演藝生涯橫跨了樂手、演員、秀場主持人、秀場經紀人等領域，累積了豐富的資歷與人脈，離世消息傳出讓許多人都惋惜。今天包括張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、丁柔安、小楨、玖壹壹、郭書瑤、修杰楷、賈靜雯、吳奇隆、徐若瑄、陽岱鋼、藍心湄、陳鎮川、庾澄慶、「王子」邱勝翊、韓國瑜、向華強夫婦等人送上花禮致意。

廣告 廣告

資深藝人林光寧追思紀念會，今天上午11點半在懷愛館舉行。(記者胡舜翔攝)

林光寧的追思會現場以白色花卉為主，看來簡潔高雅，追思會上的照片，則是選用林光寧年輕時穿著白色襯衫與花背心，露出燦爛笑容的帥氣照片。

【看原文連結】

更多自由時報報導

林光寧辭世享壽75歲 蕭敬騰偕愛妻慟別 舉辦「白色」畢業典禮

別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

蔡依林不忍了 出道26年終於怒告網友：不滿人身攻擊

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

