慟失劉真5年復出！辛龍19字吐回歸心聲

歌手辛龍的愛妻劉真於2020年因心臟手術併發症離世，事發後他消失演藝圈5年，本月12日首度復出尾牙活動，昨（15）日他在社群發文吐露重新站上舞台的心情，引來大批粉絲湧入鼓勵。

辛龍12日出席年終尾牙演出，頂著招牌光頭、蓄了白鬍的全新造型亮相，獻唱〈春暖花開〉、〈一夫當關〉、〈愛情釀的酒〉歌曲，昨日他在臉書曬出上台前側身調耳機的照片寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」

貼文曝光後，不少粉絲湧入鼓勵，「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧！辛龍加油！」、「辛龍 你超棒 加油永遠支持你」、「謝謝你走過來」。

此外，辛龍將臉書中有關亡妻劉真的照片全數刪除，他被問及此事時也坦言，既然是發表新作品，不希望在帶給大家悲傷感，「有些事情放在心裡就好，給大家好的感受比較重要。」他也透露，沉寂5年的生活大多都在照顧女兒、做音樂，期間也經常夢到劉真，但她並無多說什麼，僅是美麗現身後便轉身離開。



