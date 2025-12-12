慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了

辛龍尾牙登台復出。(記者陽昕翰攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」

辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。

辛龍揮別喪妻之痛，大動作祭出復出首秀，被誇讚是「最有愛、最勇敢的男人」，現場參加尾牙的民眾，也紛紛鼓掌替他獻上鼓勵。

