慟失劉真5年！辛龍露面宣布回歸：我們現場見

藝人辛龍2020年經歷愛妻劉真離世，沉寂5年後於今年11月宣布復出，他上月在節目中首度談及喪妻後的生活，坦言這5年沒有新對象，全心照顧女兒，並將對劉真的思念化成創作力量發行新歌。辛龍今（2）日也在社群平台上曬出照片，狀態看似十分不錯。

辛龍在臉書曬出一張自己坐在沙發上的照片，只見他身穿黑色皮衣搭配灰色上衣及黑色長褲，一手比出YA手勢，氣色相當不錯，他也配文寫下：「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」

辛龍先前在飛碟電台《夜光家族》專訪中，談及失去劉真後的生活，他提及5年前劉真的病情來得很突然，在面對換心的過程中，甚至想過用自己的心臟救劉真，「我自己的觀念是一個小孩可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽，所以我問醫生那能不能我的心來換最快。」

如今時隔5年決定復出，辛龍也表示將心思專注於照顧女兒及音樂方面，不考慮再談戀愛，專心陪伴女兒長大，而他發行的新歌〈春暖花開〉、〈一夫當關〉，除了訴說對劉真的深情告白外，也將這些年的人生挑戰化為歌詞，盼以音樂帶來安定與力量。



