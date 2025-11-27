慟香港宏福苑大火釀傷亡 周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA

香港大埔宏福苑於26日發生火災，造成嚴重傷亡。預定於28、29日在啟德體育園登場的《2025 MAMA AWARDS》27日發布公告，表示活動將如期舉行；而原本預定擔任頒獎嘉賓的影壇巨星周潤發和楊紫瓊則確定不會出席。

周潤發（左）與楊紫瓊（右）2023年在上海電影節同框。（圖／翻攝自微博）

周潤發（左圖）、楊紫瓊（右圖）原本將擔任本次MAMA典禮的頒獎嘉賓。（圖／翻攝自MAMA AWARDS(마마 어워즈) OFFICIAL IG）

據韓媒《JTBC》報導，周潤發和楊紫瓊已確定不會出席此次MAMA頒獎典禮。此前就有媒體傳出兩人可能無法參與的消息，如今已得到證實。

另據韓媒《MYDAILY》報導，MAMA製作組緊急在香港召開多場會議後，決定不取消頒獎典禮，並將整體基調轉為更為莊重的風格。主辦方正針對舞台設計、活動流程以及頒獎內容進行全面檢討與調整，承諾將以最謹慎的態度制定後續計畫，並向所有參與藝人及合作公司致歉。

周潤發與楊紫瓊曾在經典電影《臥虎藏龍》中合作。（圖／翻攝自IMDb）

《2025 MAMA AWARDS》此次卡司包括SUPER JUNIOR、i-dle、IVE、ENHYPEN、BABYMONSTER、CORTIS、Stray Kids、aespa與韓流天王G-DRAGON權志龍等，陣容相當豪華。

